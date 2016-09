ZAGREB - Predsjednik HSP-a dr. Ante Starčević (HSPAS) Ivan Tepeš podnio je jučer ostavku na tu dužnost zbog loših rezultata stranke na nedjeljnim parlamentarnim izborima pa se stoga, kaže, nije stigao baviti činjenicom da bi nakon što nije uspio ući u Sabor mogao postati zastupnik u Europskom parlamentu. Naime, čak tri visoka dužnosnika HDZ-a koji bi mogli zauzeti visoke funkcije u izvršnoj vlasti – predsjednik stranke Andrej Plenković, potpredsjednica Ivana Maletić i politički tajnik Davor Ivo Stier – u ovom su trenutku još uvijek eurozastupnici. Ako barem dvoje od njih troje podnesu ostavku na tu dužnost i odluče prihvatiti funkciju u izvršnoj vlasti u Hrvatskoj, Tepeš bi u skladu sa Zakonom o izboru zastupnika u Europski parlament imao pravo na euromandat.

On je naime na izborima za Europski parlament 2014. godine bio osmi na listi s koje je u Bruxelles otišlo prvih šest kandidata. A Zakon jasno kaže da one eurozastupnike koji daju ostavku mijenjaju preostali kandidati i to po redoslijedu kojim su bili na listi.

– Nisam o tome još razmišljao niti me je itko iz HDZ-a zvao u vezi s tim. Stoga vam to ne mogu sada ni komentirati. Ako me iz HDZ-a pozovu, sjest ćemo i razgovarat ćemo. To je sve što u ovom trenutku mogu reći. Naprosto o tome nisam danas razmišljao, bavio sam se pisanjem ostavke i analizom zbog čega je pravaštvo spalo na tako niske grane da svi pravaški glasovi u bilo kojoj jedinici nisu ni pola praga od pet posto – rekao je Tepeš za naš list. HSPAS na ove izbore za razliku od prošlih nije izašao na zajedničkoj listi s HDZ-om zbog čega je bilo i težih riječi između ovih dviju stranaka.

Materiju zamjene zastupnika regulira članak 13. Zakona koji kaže da člana kojem prestane mandat »zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste s najviše dobivenih preferiranih glasova«.

– Ako na listi nema više kandidata koji su dobili preferirane glasove od najmanje deset posto glasova koje je osvojila ta lista, člana izabranog na listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste – piše u drugom stavku članka 13. Zakona. Stoga bi Plenkovića, Maletić i Stiera, ako bi se gledao striktno Zakon, u Bruxellessu i Strasbourgu trebali zamijeniti Ivica Tolić koji je bio sedmi na listi i predstavljao braniteljsku populaciju, Tepeš koji je bio osmi i kao deveta Željana Zovko koja je članica HDZ-a BiH, a trenutno je veleposlanica ove zemlje u Italiji. Deseti na listi je predstavnik dijaspore iz Njemačke Ivan Sablić, a 11. je bio predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.