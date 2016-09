»U Požarevcu je rođen Slobodan Milošević. To puno govori o Rijeci«, smatra Hasanbegović. Dodaje da je »Obersnel tipičan lokalni velmoža koji toliko dugo upravlja Rijekom da je izgubio svaki ideološki instinkt i pretvorio se u običnog tehnologa vlasti«. On opet tvrdi da je Obersnel govorio o potrebi velike koalicije

ZAGREB Ministar kulture Zlatko Hasanbegović jako je riječkom gradonačelniku Vojku Obersnelu zamjerio što negira da mu je pričao o potrebi velike koalicije HDZ-a i SDP-a, pogotovo što tvrdi da se nikad nije nasamo s njim sastao. Hasanbegović ističe da ne posjeduje snimku tog razgovora, ali da postoje fotografije njih dvojice.

S kave na ručak

– Kao prvo, ja o ovome nikad ne bih javno govorio da me Obersnel nije potaknuo iznošenjem krivo interpretiranih detalja s naših sastanaka. Drugo, nije istina da s Obersnelom nisam razgovarao nasamo, kako on sada tvrdi u svojim izjavama. Mislim da bih mogao pronaći i fotografije koje svjedoče suprotno. Sjedili smo u kafiću na riječkom Korzu, odmah ispred zgrade gradskog poglavarstva. Pili smo kavu, a neki su nas ljudi i tom prilikom slikali. Zatim smo zajedno šetali Korzom, pa je počela kiša i sklonili smo se ispod jedne nadstrešnice i onda smo otišli na ručak. Bilo je to u vrijeme kad je pokrenuta procedura opoziva Vlade Tihomira Oreškovića i bilo je jasno da će ona pasti. Obersnel je tada bio rezigniran, govorio je da će na prijevremenim parlamentarnim izborima rezultat biti isti kao na redovnima, da će opet biti ista pjesma s Mostom, da se s njima ne može jer dolazi do paralize vlasti i da je zato potrebna velika koalicija HDZ-a i SDP-a. Pozivao se na primjere Njemačke i Austrije u kojima funkcionira takva vlast desnice i ljevice. Zna on dobro da mi je to rekao i da to misli, kao i mnogi u Rijeci. Ne znam zašto ga to muči. Mi smo, inače, uvijek ugodno i srdačno razgovarali, ne mogu o tome ništa loše reći. No, Obersnel valjda misli da sada mora zaoštravati, pa mi šalje poruke o crnoj kapi, želi biti veći Frljić od Frljića – prisjeća se Hasanbegović svojeg razgovora s Obersnelom koji se, tvrdi, dogodio na riječkom Korzu.

Ministar kulture kaže da nije bio začuđen kad je čuo od Obersnela da je velika koalicija najbolje rješenje za Hrvatsku.

– Nije me to nimalo iznenadilo. Obersnel je tipičan lokalni velmoža koji toliko dugo upravlja Rijekom da je izgubio svaki ideološki instinkt i pretvorio se u običnog tehnologa vlasti. Zato sam ga i razumio kad mi se žalio da mu je u Rijeci teško s tim pseudolijevim aktivistima, da je njihov svojevrstan talac. Na prostoru bivše Jugoslavije u svega tri grada vlast se nije promijenila još od '45 godine, u Rijeci, Tuzli i u Požarevcu gdje je rođen Slobodan Milošević. To puno govori o Rijeci – smatra Hasanbegović.

Što s lustracijom

Član HDZ-ovog predsjedništva izričito se protivi mogućnosti postizborne suradnje sa SDP-om. Za njega bi velika koalicija bila »protudemokratska i protulustracijska«.

– Hrvatska nije izložena ratnoj ugrozi, bolje je i treći put ići na izbore nego formirati veliku koaliciju, koja bi, između ostalog, otvorila prostor za rast neke ekstremističke političke opcije. Što se lustracije tiče, svjestan sam da ona nije realna na način kako je provedena u Njemačkoj, na području bivšeg DDR-a, ili u Poljskoj. Zalažem se za otvaranje arhiva kako bi se tako mnoge aktere jednostavno natjeralo da se povuku s javne scene – zaključuje Hasanbegović.