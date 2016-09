Tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović odgovorio je u ponedjeljak navečer u Dubrovniku riječkome gradonačelniku Vojku Obersnelu rekavši kako mora korigirati svoju raniju izjavu ''jer se čak i u Požarevcu promijenila vlast'', a u Rijeci, ustvrdio je, vlast se nije promijenila »ne 20 nego 70 godina«.

Riječi gradonačelnik Veljko Obersnel (SDP) izrazio je ranije u ponedjeljak žaljenje što predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije reagirao na izjavu Zlatka Hasanbegovića kako se ''na prostoru bivše Jugoslavije u samo tri grada vlast nije promijenila od 1945. godine, i to u Rijeci, Tuzli i Požarevcu, gdje je rođen Slobodan Milošević'', te ustvrdio je kako »Hasanbegović bezočno napada Rijeku i vrijeđa cijeli grad zato što je sklon drukčijoj političkoj opciji od njegove«.

''Mogu se samo korigirati, ne radi se o tri mjesta, radi se o dva mjesta jer se i u Požarevcu prije nekoliko mjeseci promijenila vlast. Nisu tri grada, već samo dva.

Gospodina Obersnela je zaboljela istina, on je sebe poistovijetio s gradom Rijekom, a naša hrvatska Rijeka nije isto što i Vojko Obersnel. Što Riječani misle o vladavini Vojka Obersnela mogli smo vidjeti danas«, rekao je Hasanbegović.

Dodao je kako, za razliku od Obersnela, »slobodno šećem i gradom Rijekom i gradom Zagrebom i bilo kojim mjestom u Republici Hrvatskoj. Nitko sebe u ovoj zemlji ne može poistovjetiti sa samom zemljom ili gradom. Birači nisu ludi i znaju prepoznati istinu''.

Na molbu za komentar navoda kako je ''napao Rijeku'', Hasanbegović je izjavio »kako nije napao Rijeku već konstatirao notornu činjenicu«.

''Tamo se vlast nije promijenila, ne dvadeset nego 70 godina i to ništa ne govori o gradu Rijeci već govori o komunističko stranačkim prilikama tamo. U bilo kojemu gradu u kojemu demokracija ne može do kraja zaživjeti i u kojemu građani nemaju uvjete do kraja iskazati svoju volju upravo zbog klijentelizma i trgovačke naravi politike, već moraju glasovati u ozračju straha i kalkulacije hoće li time biti kažnjeni njihovi interesi, može li se u jednom gradu dobiti posao ili ne može ako nisi član jedne stranke...«, istaknuo je Hasanbegović.

»Ono što vrijedi za Rijeku vrijedi jednako za Zagreb, Split, Dubrovnik ili bilo koji drugi grad u Republici Hrvatskoj. Gospodin Obersnel pustio je dimnu zavjesu parola i floskula iza koje želi sakriti istinu koju sam izrekao i koja ga je očigledno zaboljela. Ali istina boli'', izjavio je Zlatko Hasanbegović koji je u Dubrovniku bio na otvorenju izložbe o nedavno završenoj milijun i pol kuna vrijednoj obnovi spomenika kulture nulte kategorije - Velike Onofrijeve fontane.