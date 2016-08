MOST će odustati od maltretiranja hrvatske javnosti i prijetnji trećim izborima u godinu dana ako Božo Petrov ne postane premijer, bez obzira na broj osvojenih mandata, samo je jedno od jamstava koje zahtijeva HNS

Obzirom da Most traži jamstva od drugih političkih stranaka, Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati traži jamstva od Mosta koja su "preduvjet za svrsishodno i učinkovito sudjelovanje u izvršnoj vlasti, što je moguće samo ako ponude određena jamstva".

Radi se o sljedećim jamstvima:

1. MOST će početi donositi odluke preuzimajući političku odgovornost za njih. MOST će prestati političku odgovornost prebacivati na povjerenstva, stručnjake, liječnike, specijaliste, indicije obavještajne zajednice, konzultacije kod predsjednice ili referendume.

2. MOST će priznati samom sebi i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti da je politička organizacija (bilo bi poželjno da kaže i čija). MOST će priznati i da njihovi članovi i kandidati na izborima nisu promatrači političkog sustava već političari, s obzirom da se bave - politikom.

3. MOST će odustati od maltretiranja hrvatske javnosti i prijetnji trećim izborima u godinu dana ako Božo Petrov ne postane premijer, bez obzira na broj osvojenih mandata.

4. MOST će se ispričati građanima što nisu proveli nijednu obećanu reformu. MOST će obećati da će početi rješavati i druge probleme, a ne samo one koje je sam stvorio, poput dovođenja Tomislava Karamarka na vlast.

5. MOST će se obvezati da će na svaku mjeru koja se tiče drugih političkih stranaka prethodno donijeti i provesti najmanje pet mjera koje se odnose na poboljšanje života građana.

6. MOST će svečano obećati da će dužnosti u Vladi obnašati tek nakon završetka ubrzanog tečaja iz funkcioniranja države i gospodarstva, a u skladu s potrebama građana i važnosti situacije u državi, što znači i nakon 17:00 sati radnim danom te u dane vikenda.

7. MOST će konačno utvrditi najbolji put do Hrvatskog sabora, da putem ponovno ne izgubi značajan broj zastupnika.

HNS napominje da svakako sva ova jamstva MOST mora ovjeriti kod javnog bilježnika.