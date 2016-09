RIJEKA Niz kandidata na ovim izborima bori se za preferencijalne glasove i vodi personalizirane kampanje, kako bi osvojili preko 10 posto glasova svoje liste i direktno ušli u Sabor, primjerice HDZ-ov ministar turizma Anton Kliman u 8. jedinici, ili uostalom zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić.

U SDP-u kao vodećoj stranci Narodne koalicije to je međutim zabranjeno, kako kandidati jedni drugima ne bi oduzimali glasove. No, neki od HNS-ovih kandidata vode vrlo snažne personalizirane kampanje, ma koliko za to ne imali podršku »senior-partnera« SDP-a. Primjerice, Anka Mrak Taritaš u 2. jedinici i ovoga puta vodi vlastitu kampanju (a prošle godine u tome je bila uspješna i direktno ušla u Sabor, mada je bila relativno nisko plasirana). Njena preferencijalna kampanja sastoji se od nekoliko komponenti: prvo, kampanja na društvenim mrežama kojima nastoji predstaviti onaj dio svoje osobnosti koji nije vidljiv o obavljanju dužnosti ministrice ili saborske zastupnice. Cilj je prikazati politiku u drugom svjetlu, kao nešto ne nužno negativno. Birači dobivaju i osobno intonirano pismo, a nastupima se pokriva mreža lokalnih radio postaja, televizija i portala. I na kraju – terenski rad i osobni kontakt Anke Mrak Taritaš s građanima. Ona će obići doslovno sve gradove i općine u 2. izbornoj jedinici, i to po nekoliko puta.

Direktna komunikacija

Slično radi i Tomislav Stojak kao trinaesti na listi Narodne koalicije u 7. izbornoj jedinici, a njegova preferencijalna kampanja bazira se na činjenici da je on uvijek dostupan – svi njegovi kontakti javno su objavljeni i on se javlja na svaki poziv. A u 8. izbornoj jedinici takvu kampanju vodi i županijski vijećnik Andrej Poropat, koji je na 9. mjestu Narodne koalicije.

– Kampanja koju vodim potpuno je personalizirana, smatram da će ljudi htjeti iskoristiti svoje pravo preferencijalnog glasovanja kako bi u Sabor poslali osobu kojoj vjeruju. Osim što kampanju ponovno najviše vodimo na terenu, u direktnoj komunikaciji s građanima, pojačali smo i komunikaciju putem društvenih mreža, na koje se uvijek trudimo plasirati drugačije i svježe ideje i rješenja, kaže Poropat. On je, kaže, po cijeli dan na Korzu na štandu s građanima gdje dijeli materijale koje mu je oslikao Vojo Radoičić i gdje je famozna HNS-ova narančasta VW buba, a nakon što je kampanja sada već pri kraju, kaže:

– Skužio sam da je najvažnije da si ljudima simpatičan. Oni od političara traže prvo to: pristojnost, pristup, sluh, a onda naravno dolaze stručnost, sposobnost, uvjerljivost, dosljednost i sve ostalo. Nažalost, riječ »vjerodostojnost« je u ovim izborima kontaminirana jednom drugom kampanjom. Ali, nitko mi nije prišao na negativan način, ljudi su čak i na ovim ponovljenim izborima vrlo otvoreni za naše poruke i vrlo benevolentni. Kampanja je pitka, i ljudima se sviđa. A ključ svega je komunikacija s građanima. Zato sam također javno objavio svoj broj mobitela. Najmanje što možemo učiniti jest biti dostupni putem mobitela. Glavni cilj mi je odgovoriti na svaki upit, kaže Poropat.

Zaštitni znak kreda

Zaštitni znak njegove kampanje je – kreda:

– Glavna poanta videa je zapravo stavljanje naglaska na važnost preferencijalnog glasovanja. Poziv građanima da nabave svoju »kredu« je u biti poziv da iskoriste tu mogućnost i na listi zaokruže određeno ime, čime biraju konkretnu osobu koja će ih predstavljati u Saboru. Smatram da je ljudima dosta stalno istih slogana, poruka i promidžbe, jednako kao što im je dosta i uvijek istih pojava u politici te se i ovakvim drugačijim vođenjem predizborne kampanje trudim poslati poruku kako nisam »samo još jedan političar«. Moj fokus je Rijeka, koja je potpuno nezasluženo godinama u državnom proračunu u drugom planu, kaže.

Poropat u prostorijama stranke na Korzu ima call-centar koji će kontaktirati nekoliko tisuća građana, također šalje personalizirana pisma i na sve načine komunicira s ljudima, a žao mu je, kaže, što SDP kao partner ne pristupa pozitivno prema ovakvim preferencijalnim kampanjama:

– Žao mi je što je tako, jer više glasova za svakog od nas znači i više glasova za zajedničku listu, kaže Poropat.