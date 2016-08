NOVALJA Most nezavisnih lista (Most) 'stigao' je u petak do građana i u Novalju na otoku Pagu gdje je domaćin okupljenim mostovcima bio gradonačelnik Novalje Ante Dabo, a na konferencija za novinare pod nazivom »Pokretači promjena« Mostov kandidat u VI. izbornoj jedinici Nikola Grmoja rekao je kako je »Most noćna mora HDZ-a i SDP-a, a to će i ostati«.

Gradonačelnik Dabo podsjetio je kako je Institut za javne financije proglasio Novalju najuspješnijim gradom te dodao kako mu je baš zato posebna čast što u svome gradu može ugostiti Mosto-ove pokretače promjena na lokalnim razinama.

»Borba koju sam prolazio kako bi Novalji dao ono što zaslužuje, prolazio je svaki gradonačelnik i načelnik te načelnica u svome gradu ili općini. To nas je povezalo, ta ista borba s uvijek istim 'duopolom' koji godinama devastira naše rodne krajeve. Ta borba nas je zbližila. Drago mi je vidjeti da Most raste, da se širi i da donosi promjenu na razini cijele Hrvatske«, izjavio je Dabo.

Uz domaćina, prisutni su bili i gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac, načelnik općine Ružić Josip Sučić, načelnik općine Tkon Goran Mušćet, načelnica općine Gadec i kandidatkinja Mosta nezavisnih lista u II. izbornoj jedinic Ljubica Ambrušec te Ružica Vukovac, načelnica općine Velika Kopanica te kandidatkinja MOSTa nezavisnih lista u IV. izbornoj jedinici.

Vuković je ocijenila kako je »neoprostivo ono što su HDZ i SDP učinili od poljoprivrede, kako su degradirali hrvatskoga seljaka«. Nazočnima je poručila »ne boj te se! Most cijeni hrvatsku zemlju, hrvatskoga seljaka, hrvatsku poljoprivredu i spremni smo vam pomoći. Most vam čuva leđa«.

Zamjenik gradonačelnice Metkovića i kandidat Mosta nezavisnih lista u VI. izbornoj jedinici Nikola Grmoja napomenuo je kako Most stalno pitaju tko stoji iza njega i na to pitanje odgovorio – stoje nezavisni načelnici i gradonačelnici koji su se ujedinili i tako je sve počelo.

Podsjetio je kako je tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić, koji je tada bio načelnik općine Tompojevci, pristupio Mostu, s njim su došli Ljubica Ambrušec i Ružica Vukovac, a Petrov i on (Grmoja) razgovarali su s Ivanom Kovačićem i točno tako je nastao Most i točno ti ljudi stoje iza Most-a.

Međutim, smatra Grmoja, »uzdrmali smo sustav, pokazali smo da nismo lutke na koncu, i zato nas stalno dodjeljuju nekome, a sve zbog dikreditacije. Most je uveo nove standarde u politiku, pokazao da se želi boriti protiv korupcije i da zna dići glas kada su u pitanju hrvatski nacionalni interesi poput Ine. Baš zato smo noćna mora HDZ-a i SDP-a koji su udruženim snagama srušili vladu, a noćna mora ćemo i ostati«.

Kako se navodi u Most-ovu priopćenju, gradonačelnik Omiša i kandidat Mosta nezavisnih lista u X. izbornoj jedinici Ivan Kovačić spomenuo je, kako je rekao, »konkretan primjer razlike između nas i njih. Moj prethodnik zadnjih dana spominje moje putne troškove koji su bili zajedno s dogradonačelnikom ukupno 50 tisuća kuna koje sam napravio svojim automobilom, a njegovi su bili 600 tisuća kuna sa službenim automobilom i vozačem«.

Dodao je, kako »po ponašanju naših političara, ja koji trošim svoj auto i svoj novac sam najvjerojatnije kreten, a oni koji imaju službeni auto i vozača su najvjerojatnije gospoda. Mislim da je vrijeme da takvu 'gospodu' poput Škaričića ili Jambe potjeramo iz hrvatske politike.«