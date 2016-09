Glasnogovornik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja izvijestio je u četvrtak da HDZ i SDP još uvijek nisu odgovorili na Mostova jamstva, koja su preduvjet za buduću suradnju, dodavši kako ona ne predstavljaju ni dvadesetinu onog što su s Mostom ispregovarali nakon prošlih izbora.

HDZ i SDP o jamstvima žele razgovarati nakon izbora

»Oni koji pokažu da su spremni to provoditi, ti su u opciji da s njima sastavljamo Vladu. Mi očekujemo izglasavanje ovih prijedloga. Ja više nikome više od hrvatskih elita ne vjerujem na riječ, a vjerujem da im ne vjeruju ni hrvatski građani«, rekao je Grmoja na konferenciji za novinare.

Dodao je kako je očito da HDZ i SDP o jamstvima žele razgovarati tek nakon izbora, ako im Most bude potreban za sastavljanje Vlade.

Jamstva Mosta su, kazao je, put ka boljoj i transparentnijoj Hrvatskoj, a očito je da to ne odgovara HDZ-u i SDP-u kad je riječ o Ovršnom zakonu i pomoći blokiranima, smanjenju maksimalnog iznosa za plaće na lokalnoj razini, što zaustavlja uhljebljivanje stranačkih kadrova itd.

»Jedini cilj je da se zaustavi Most jer je pokazao da nas se ne može potkupiti. Jedina smo opcija na koju oni ne mogu računati, ne mogu naše ruke kupiti da ih četiri godine imaju u zraku, nego će Most inzistirati na zaštiti nacionalnih interesa i provođenju svih reformi«, rekao je Grmoja.

Mostovci su demantirali, kako su rekli, medijske spinove da su jamstva, odnosno izmjene osam zakonskih prijedloga i donošenje jedne odluke, neprovedivi prije formiranja Vlade, jer ti progovori ne stoje ni ustavno-pravno niti politički.

I 2011. prije formiranja Vlade izglasani zakoni

Zastupnik Mosta Robert Podolnjak podsjetio je na 2011. godinu, kada je dan prije formiranja Vlade u Saboru izglasano 9 zakonskih prijedloga koje je predložila tadašnja Kukuriku koalicija. Demantirao je i prigovor da bi mišljenje o zakonskim prijedlozima Mosta trebala u tom slučaju dati tehnička Vlada, budući da 2011. mišljenje o zakonskim prijedlozima nije dala tadašnja tehnička Vlada Jadranke Kosor, kao što o zakonima nije bilo ni javne rasprave već su doneseni po hitnom postupku.

Na pitanje zašto jamstva, odnosno izmjene zakona koje predlažu, nisu službeno dostavili HDZ-u i SDP-u, Podolnjak je odgovorio kako će im ih poslati kada budu proglašeni službeni rezultati izbora, no dodao je kako su neki od zakonskih prijedloga već biti u saborskoj proceduri ali nikada nisu doneseni.

»Mislim da se ne radi o tome što nisu dobili prijedloge. Mi ćemo im ih rado poslati, Radi se o tome da ne žele dati suglasnost na naše prijedloge jer svi zakoni koji izglasani u Hrvatskom saboru bili su izglasani jedino ako nisu išli na štetu 'vladajuće koalicije'«, rekao je Grmoja.

Naveo je i primjer po kojemu se pravomoćno osuđeni ne mogu kandidirati na parlamentarnih izborima »jer to odgovara HNS-u«, no proširenjem te odredbe na lokalne izbore, što traži Most, Andro Vlahušić se zbog presude više ne bi mogao kandidirati za dubrovačkog gradonačelnika.

Nisu ucjene već jasna jamstva

Komentirajući izjavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića koji je, govoreći o jamstvima Mosta, rekao da neće pristati na ucjene, Grmoja je odgovorio kako to nisu ucjene već je Most dužan provesti promjene koje su obećali građanima.

»Mi nemamo obraza ući u ovu kampanju i ponovno nakon izbora reći građanima: slušajte, nas su opstruirali i nismo uspjeli ostvariti ovo ili ono. Želimo jasna jamstva da je onaj koji želi ući u suradnju s nama spreman provesti ono što smo biračima govorili«.

Na pitanje što ako obje velike stranke ponovno pristanu na njihove uvjete, Grmoja je odgovorio kako ne vjeruje u to. Zahtjevi Mosta predstavljaju »veliki udar na stranački sustav koji su uspostavili HDZ i SDP, ako se uzme u obzir da će gradonačelnici i župani nakon toga morati smanjiti zapošljavanje i plaće«, ustvrdio je.