On ne vidi nikakav problem u tome što je član HGZ-a Vladimir Šeks prošlog tjedna prisustvovao sastanku na kojem se predsjednik HDZ-a Andrej Plenković susreo s braniteljima predvođenim predsjednikom Hrvatske udruge branitelja i veterana Domovinskog rata Đurom Dečakom

ZAGREB Hrvatski generalski zbor (HGZ) odlučio je da se njegovo vodstvo neće sastajati s čelnicima ni jedne političke opcije sve do kraja predizborne kampanje i održavanja parlamentarnih izbora 11. rujna ove godine.

– Imali smo raspravu na našem Upravnom odboru i odlučili da se nećemo sastajati s predsjednikom ni jedne stranke dok traje izborna kampanja. Jer kada bi se sastali s jednim odmah bi morao uslijediti i drugi i treći i našli bismo se usred kampanje što bi bilo protivno i našem statutu koji nas definira kao nevladinu, neprofitnu i nestranačku udrugu. Ocijenili smo i da takav naš angažman ne bi pridonio razvoju demokracije, rekao je jučer za naš list predsjednik HGZ-a Pavao Miljavac.

On ne vidi nikakav problem u tome što je član HGZ-a Vladimir Šeks prošlog tjedna prisustvovao sastanku na kojem se predsjednik HDZ-a Andrej Plenković susreo s braniteljima predvođenim predsjednikom Hrvatske udruge branitelja i veterana Domovinskog rata Đurom Dečakom. Miljavac kaže da je Šeks na tom sastanku sudjelovao kao pojedinac i civil, a ne kao predstavnik Generalskog zbora.

– Naime, Generalski zbor može u javnosti predstavljati samo njegov predsjednik ili onaj koga on za to ovlasti. A Šeksa nisam ovlastio. Ali ne vidim tu neki problem što je Šeks prisustvovao tom sastanku kojeg spominjete jer je tamo vjerojatno bio kao civil. On nam je inače od velike pomoći u zboru zbog svog velikog pravnog znanja, rekao je Miljavac. Šeks je jučer bio nedostupan za komentar.

Inicijativa da se Hrvatski generalski zbor susretne s predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem došla je od ministra obrane u SDP-ovoj Vladi Ante Kotromanovića. On je u jednom navratu nazvao Miljavca i predložio sastanak na što mu je Miljavac odgovorio da on ne može samostalno donijeti odluku o tome hoće li se vodstvo udruge sastajati s čelnicima političkih stranaka. Nakon toga vodstvo HGZ-a donijelo je odluku o tome da se neće sastajati s ni jednim političarem tijekom izborne kampanje, ali se ni Kotromanović više nije javljao.

Miljavac kaže da će na današnjem otvaranju novih prostorija HGZ-a u Habdelićevoj ulici u Zagrebu istina biti Milan Bandić koji je u kampanji, ali će prisutan biti kao zagrebački gradonačelnik.

– Naš novi prostor osvojili smo na javnom natječaju koji je raspisao Grad Zagreb. Imali smo najbolju ponudu i nakon toga smo potpisali ugovor o najmu s Gradom Zagrebom na pet godina, rekao je Miljavac.