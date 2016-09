Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske podržao je inicijativu studenata u njihovoj borbi za slobodu govora, autonomiju i demokraciju na svom Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Smjenom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dekan prof. Vlatko Previšić i rektor prof. Damir Boras isključuju najbitniji faktor iz procesa odlučivanja na Filozofskom fakultetu – samu bazu fakulteta, a to su studentice i studenti, ističe Forum mladih SDP-a.

"Najoštrije osuđujemo odluku Senata Sveučilišta o raspuštanju Studentskog zbora FFZG-a po naputku MZOS-a, na inicijativu dekana Previšića. Samim time je studenticama i studentima FFZG-a uskraćeno pravo da sudjeluju u procesu odlučivanja na sjednicama Fakultetskog vijeća putem svojih predstavnica i predstavnika i to upravo sada kada je na dnevni red trebala doći točka o ostavci dekana. Slučajnost? Nipošto", upozorava Forum mladih SDP-a.

"Za još veću osudu je činjenica da se na Vašem fakultetu guši sloboda izražavanja, koja je zajamčena svakoj građanki i građaninu Ustavom ove zemlje, putem angažiranja zaštitara koji bi trebali uklanjati sve materijale koji se dekanu ne sviđaju. Ti se zaštitari plaćaju (s minimalnom plaćom i u vrlo nezahvalnim radnim uvjetima i zbog toga što ste se solidarizirali čak i s njima govori o visini vaše svijesti) novcem poreznih obveznika/ca i vaših roditelja, dok se za plaće znanstvenih novakinja i novaka nema. K tome, uskraćeno vam je i pravo koristiti fakultetske prostorije namijenjene vama za djelovanje i aktivnosti vaših studentskih

udruga. Ukratko u dekanovom pismu piše, ovdje (na svome fakultetu) nemate što više raditi", piše u priopćenju Foruma mladih SDP-a.

"Kolegice i kolege, ovi očajnički potezi pojedinaca koji stavljaju svoj vlastiti interes ispred interesa Fakulteta, pa i društva, dokaz su da ste na pravome putu, da branite istinske vrijednosti koje su, nažalost, često kompromitirane u današnje vrijeme. Mi, članice i članovi Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske, od kojih su mnogi i studentice i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prepoznajemo i podupiremo vrijednosti koje nastojite obraniti, a to su demokracija, sloboda govora i pravo na odlučivanje i zastupanje. Uz vas smo. No pasarán!", zaključuje Forum mladih SDP-a.