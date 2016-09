Državno izborno povjerenstvo utvrdilo je da je kandidatkinja Narodne koalicije Olga Muratti na dva biračka mjesta u Dubrovniku oštećena za 107 preferencijalnih glasova. Ona je zbog toga zatražila i sankcije, no DIP ne misli ništa dalje poduzimati da bi se utvrdilo tko je pogriješio i je li pogriješio namjerno. Olga Muratti je najavila podizanje kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja, ali je na svojoj novinskoj konferenciji u ponedjeljak istaknula da, sukladno zakonu, DIP mora pokrenuti postupak.

DIP nam je jučer pisanim putem odgovorio da je svojim rješenjem ispravio zapisnike o radu biračkih odbora s biračkih mjesta br. 9. i 27. u Dubrovniku i s tim povezano i zapisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva Dubrovnika te da su greške posljedica rada biračkih odbora. DIP navodi da niti članovi biračkih odbora niti promatrači na ta dva mjesta nisu imali primjedbe i da su zapisnike ovjerili potpisima. DIP navodi da su na ovim izborima utvrđene pogreške u radu samo tri biračka odbora, osim u ova dva dubrovačka, još na jednom mjestu u 2. jedinici u Zagrebu.

Prema samozadovoljnom odgovoru Povjerenstva, za njih je očigledno sve u redu i neće dalje ništa poduzimati.

Dragan Zelić, izvršni direktor GONG-a, pak tvrdi da DORH treba istražiti je li netko nije znao što treba učiniti, ili namjerno nije izbrojio preferencijalne glasove koje je dobila kandidatkinja. Ističe da je to moguće kazneno djelo, i poznato je da Kazneni zakon predviđa od šest mjeseci do pet godina za upletanje u rezultate izbora. Zelić smatra da ovo pokazuje da su birački odbori slabi, sustavna edukacija ne postoji i da je DIP odgovoran za to.

– To je upozorenje budućoj vladi i Saboru da nije samo stvar u tri preferencijska glasa u izbornom zakonodavstvu. Bitno je i to da je izborno zakonodavstvo zapušteno i ranjivo, te se mora učiniti sveobuhvatna reforma, osobito u tehničkom aspektu izbora koji je jako bitan, a o tome nitko ne brine. Morala bi se uvesti profesionalna administracija – kaže nam Zelić.