RIJEKA Nakon što su proteklog vikenda u Metkoviću liječnici obiteljske medicine okupljeni oko Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) poručili da neće više pisati ispričnice i da žele smanjiti svoju administraciju i liberalizirati odlazak u privatnu praksu iz domova zdravlja, slično poručuje i predsjednik KoHOM-a PGŽ-a dr. Leonardo Bressan.

Uzrok nezadovoljstva liječnika primarne zdravstvene zaštite, ovaj riječki liječnik vidi u dvadeset godina dugom zanemarivanju organizacije zdravstvenog sustava i namjeri da se nezadovoljni korisnici zdravstvenih usluga konfrontiraju s pružateljima zdravstvene zaštite, a to su prvenstveno izabrani doktori u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

– Do toga je došlo jer su dosad svi ministri zdravlja i gotovo svi ravnatelji HZZO-a bili regrutirani isključivo iz redova bolničkih doktora, koji oduvijek uživaju zaštitu unutar vlastitih ustanova. Rezultat svega toga je prvenstveno ogromno i nemoralno opterećenje primarnih doktora servisiranjem potreba svih mogućih ministarstava i tijela javne uprave, kako se koji od nadležnih ministara sjeti. Zbog toga smo trenutno opterećeni pružanjem administrativnih usluga za više desetaka raznoraznih potvrda, svjedožbi i drugih papirnatih obrazaca, od škola do fakulteta, bankovnih kredita, izletnika, slobodnih aktivnosti, tečajeva, a u tome je trenutno samo nebo granica. Nitko nam ne može spočitati strpljenje jer na to uporno konkretno i argumentirano upozoravamo i nadležnim tijelima dostavljamo konkretna rješenja već četiri godine, no sada nakon toliko godina više nismo spremni biti oni koji će pokrivati greške zakonodavca i državne administracije – kaže Bressan.

On također smatra da treba omogućiti svim liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti slobodan izbor ostanka u okrilju domova zdravlja ili odlazak u ugovorni privatni sektor te u tom smjeru treba pristupiti izmjeni zakonodavnog okvira. Bressan kaže da tu nema mjesta dilemama jer su objavljeni pokazatelji HZZO-a dokazali da koncesionari rade u boljim uvjetima i s boljim rezultatima.

– Ovdje ne treba zaboraviti uporno izbjegavanje informatizacije bolnica, i to u 21. stoljeću, sa svakojakim opravdanjima. Opravdanja nisu bila priznata ni koncesionarima, ni domovima zdravlja, koji su bili prisiljeni informatizirati cjelokupno svoje poslovanje u izuzetno kratkim rokovima, bez opraštanja od strane zdravstvene administracije za nepridržavanje rokova i propisa. Očito su bolnice još uvijek »svete krave«. Nažalost, stanje će se zasigurno pogoršavati unatoč svemu, sve dok na čelo zdravstvene administracije, odnosno Ministarstva zdravlja, ne dođe čovjek iz prakse, iz primarne zdravstvene zaštite, jer smo mi jedini u sustavu koji o njemu brinemo, koji štitimo prava pacijenata i koji svakodnevno stavljamo na kocku vlastitu financijsku opstojnost pod svakakvim prekršajnim i kaznenim odgovornostima tijekom obavljanja rada u korist zajednice – zaključuje Bressan.