ZAGREB Premda je materijal radnog karaktera, makar ga amenovati treba Programsko vijeće HRT-a, iscurili su van neki detalji jesenske programske sheme HRT-a skovane pod vodstvom ekipe v.d. glavnog ravnatelja HRT-a.

Najzanimljivije se dade sažeti u informaciju: Romano Bolković sigurno dolazi na HRT gdje će dobiti svoj talk show, dok će Tihomir Dujmović vjerojatno biti voditelj »Press kluba« umjesto Jasmine Popović.

O angažmanu Bolkovića govorilo se i ranije. Da je sve dogovoreno, potvrdio nam je on sam. Pritom se pojavilo pitanje je li moguće biti suvlasnik lokalne televizije Jabuka, a raditi na javnom servisu!? Bolković na to daje jasan odgovor.

– Naravno da bi to bilo proturječno. Ja sam doista bio manjinski vlasnik Jabuka TV-a, no više to nisam. Svoje sam dionice predao. Jednako tako, dao sam ostavku na članstvo u Nadzornim odboru te televizije, kao i na mjesto direktora programa Jabuka TV-a, tako da nikakvih funkcija, ni vlasničkih ni upravljačkih, na bivšem OTV-u a današnjoj Jabuci, više nemam. I s tim nema nikakvih zapreka da radim na HRT-u, tim više što sam sve to učinio još tijekom pregovora i prije potpisivanja ugovora s HRT-om. Ni u jednom trenutku nisam sjedio na dva stolca – poručuje Bolković.

Što se samog formata tiče, Bolković kani ugostiti ljude koji nisu u fokusu, mada kreiraju javni život ove zemlje, baš kao i vodeće ljude zemalja u našem okruženju.

Većih bi prijepora moglo biti oko angažmana Tihomira Dujmovića, ukoliko do njega dođe. Podsjetiti valja, supruga Tihomira Dujmovića je Nevenka Dujmović, v.d. glavne urednice Trećeg programa Hrvatskog radija.

Na upit ima li mogućeg sukoba interesa, s HRT-a ne odgovoraju. Odnosno, na sva pitanja vezan uz ovu tematiku odgovor je da su u tijeku završne pripreme za jesensku programsku shemu, a javnost će o svemu biti na vrijeme izviješćena.

Nema ni odgovora na pitanje zbog čega se mijenja Jasminu Popović koja je zaposlenica HRT-a, da bi se angažiralo čovjeka izvana, što će HRT nešto i koštati. Da pak nije nemoguće da se tu radi o politički uvjetovanom potezu što ga vuče aktualno čelništvo HRT-a, sugerira dio intervjua što ga je portalu Forum.tm jučer dao Bojan Glavašević, onaj kojeg Narodna koalicija vidi na čelu ministarstva kulture.

Govoreći, naime, o HRT-u, Glavašević je i ovo kazao: »Dan nakon debate Milanović-Plenković komentirali su je gospoda Tihomir Dujmović i Ivan Hrstić. Čak i da zanemarimo princip da bi trebao biti netko i s druge strane političkog spektra, ta dva gospodina i po onome što pišu, i po onome što govore, nikako se ne mogu nazvati objektivnima. Štoviše, vrlo su zainteresirana strana i nerijetko se služe govorom mržnje, a to je zastrašujuće.«

Još je aduta sheme koja bi trebla krenuti 19. rujna. Tu je, primjerice, Željka Ogresta, Željko Pervan, Renata Sopek... Dnevnik će trajati kraće, nekih pola sata. Emitirat će se druga sezona serije »Crno-bijeli svijet«, a je li istina da se i prije emitiranja druge već dogovorila kupovina treće sezone, s HRT-a ne govore. Nema ni informacije je li istina da je HRT pred potpisivanjem ugovora za seriju i film o generalu Gotovini Antuna Vrdoljaka, baš kao što se ne zna koliko je istine da je svaka epizoda osmodijelenog serijala teška oko 1.200.000 kuna, taman da za trošak nije potrebno odobrenje NO HRT-a.