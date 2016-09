Iako u sastavljanje Vlade s HDZ-om sada kreću s dva mandata manje nego što su ih imali kad su postigli dogovor s Tomislavom Karamarkom, u Mostu neće pristati na to da se za više od jednog, sa sadašnjih šest, smanji broj njihovih ministara

ZAGREB Gotovo je nemoguće zamisliti što bi se u sljedećim danima i tjednima trebalo dogoditi pa da Andrej Plenković ne sastavi novu Vladu koju će podržavati većina što će ju činiti HDZ, Most i osam zastupnika nacionalnih manjina. I dok su pregovori nakon prošlih izbora zbog »tijesnog« rezultata između HDZ-a i SDP-a trajali mjesec i pol i bili puni preokreta, Plenkoviću su se kockice počele slagati već u utorak, dva dana nakon izbora. Postalo je jasno da će Most ponovo formirati Vladu s HDZ-om, a bilo bi pravo čudo da im se ne pridruži i osam manjinskih zastupnika.

Zasad svi članovi buduće parlamentarne većine tvrde da se razgovara o programima ili platformama te da se ne spominju dužnosničke pozicije, bilo u Saboru ili Vladi, pa tako ni to koliko bi tko dobio ministarskih pozicija. Iako u sastavljanje Vlade s HDZ-om sada kreću s dva mandata manje nego što su ih imali kad su postigli dogovor s Tomislavom Karamarkom (tada su imali 15 zastupnika), u Mostu vjerojatno neće pristati na to da se za više od jednog, sa sadašnjih šest, smanji broj njihovih ministara. U HDZ-u su, tvrde neki naši izvori iz te stranke, svjesni da će partnerima iz Mosta morati ponuditi barem pet ministarstva. No, čini se da bi u toj stranci u svoju kvotu ponovo željeli vratiti Ministarstvo gospodarstva.

Kako se nije govorilo o podjeli ministarstava, tako se nisu spominjali ni kandidati za ministre, uvjeravaju iz obaju stranaka. U Mostu će se najvjerojatnije budući članovi Plenkovićeve Vlade, a iz njihove kvote, birati među Oreškovićevim ministrima. U HDZ-u pak svi tvrde da se ne samo s Mostom nego ni unutar stranke nije razgovaralo o tome tko će biti njihovi ministri.

– Predsjednik Plenković doista na tu temu nije održavao nikakve sastanke ni dogovore u stranci, tvrde nam redom svi sugovornici iz HDZ-a. Ipak, njihova je procjena da će pojedini ministri sigurno zadržati svoje pozicije pa se među takvima spominje ministar financija Zdravko Marić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ali i ministar regionalnog razvoja i EU fondova Tomislav Tolušić.

– No to ne znači da će jedino oni biti ministri i u novoj Vladi. Vjerojatno će biti još ministra koji će to ostati i dalje jer su dobro radili svoj posao, kažu naši izvori. Više njih procjenjuje da bi Plenković, primjerice, na čelne pozicije u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te Ministarstvu obrta mogao umjesto Nade Šikić i Darka Horvata postaviti nove ljude. Procjenjuje se da bi tako u Vladu mogli ući Goran Marić i Tomislav Ćorić.

Neslužbene informacije iz obrambenih krugova navode da je već najavljeno kako će novi ministar obrane biti Damir Krstičević. Umirovljeni general i bivši zapovjednik 4. gardijske brigade tako bi trebao zamjeniti Josipa Buljevića, čiji mandat neće ostati upamćen po nekim velikim dostignućima.

Krstičević je bio navođen i kao mogući ministar u vladi koju je sastavljao Tihomir Orešković. No, neka neslaganja s Tomislavom Karamarkom dovela su do toga da bude preskočen kod odabira ministara.

Andrej Plenković pak Krstičevića drži jednim od svojih najpouzdanijih ljudi, a kako je fokus njegovog dosadašnjeg rada bila vanjska politika, na poziciju ministra obrane svakako želi postaviti nekog tko mu je blizak. MOST kao drugi najbitniji element buduće Vlade nema ništa protiv ovog imenovanja, tim prije što im obrana i sigurnost nisu u fokusu zanimanja.

