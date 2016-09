Nakon što je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio želju da se HSS kao član Europske pučke stranke ponovno vrati suradnji s HDZ-om, predsjednik HSS-a Krešo Beljak je u nedjelju na hodočašću stranke u Mariji Bistrici rekao kako ponuda preko medija nije ponuda, nije ozbiljna ponuda, a da je i bilo, u HSS-u je ne bi prihvatili.

Beljak je izvijestio kako je od 100-tinjak članova stranke koje je suspendirao pod suspenizijom njih još nešto više od 30 te da će ih u konačnici biti manje od 10. Pod suspenzijom su još europarlamentarka Marijana Petir i koprivničko-križevački župan Darko Koren, koji su također bili na misi i hodočašću, ali nisu bili u svečanoj povorci koja je išla do crkve a niti u društvu s Beljakom i vodstvom stranke.

»Ja smatram da nikakve ponude nije bilo, jer ponuda preko medija nije ponuda. Nije došla nikakva ponuda – ova ponuda nije ozbiljna. A druga stvar je – da je ponude i bilo – mi je ne bi prihvatili. Mi smo opozicijska stranka i mi poštujemo volju birača, a volja birača je bila ta da vlast sastave HDZ i Most. Želimo svu sreću HDZ-u s Mostom. Nas neka ne koriste kao sredstvo za potkusurivanje njihovih međusobnih dogovora«, izjavio je Beljak Hini.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u subotu je u Intervjuju tjedna Hrvatskog radija rekao je kako je HSS, kao član Europske pučke stranke, HDZ-u najvažniji partner te bi volio kada bi se ta stranka vratila suradnji u »svojoj političkoj obitelji«. »Volio bih kada bi se u nekoj evoluciji unutarnjih procesa unutar HSS-a ta stranka vratila suradnji s svojom političkom obitelji. Što se mene tiče ta su vrata otvorena i ne bi mi bilo krivo da dođemo na prijašnji okvir suradnje. To bi bilo dobro i mislim da bi to podržali birači i članovi HSS-a«,

Na pitanje kakva će biti njegova poruka Plenkoviću ako ga bude zvao, Beljak je rekao kako mu želi svako dobro, da »što prije sastavi Vladu s Mostom i sa manjinama i da pokuša pokrenuti Hrvatsku u pozitivnom smjeru«. Novinare je zanimalo hoće li se, u slučaju da mu Plenković iznese konkretnu ponudu za ulazak u novu Vladu, sastati najviša tijela stranke i o toj ponudi razgovarati, a Beljak je odgovorio kako će se njihova stranačka tijela bez obzira na to sastati i razgovarati o svemu.

HSS opozicijska stranka

»U ovom trenutku mi smo opozicijska stranka i svi pokušaji pritisaka na njihove koalicijske partnere – a to je Most, ne nailaze na plodno tlo. Oni su dobili priliku s Mostom sastaviti vlast. Mi to poštujemo, čestitamo im i želimo da što prije to naprave u hrvatskom interesu«, poručio je Beljak. Dodao je i kako će HDZ-u, Mostu i manjinama dati 100 dana »grace period«, da sastave vlast i da se »pokušaju konsolidirati«, da se »prebroje i pokrenu Hrvatsku u pozitivnom smjeru«. »Sve ono što je dobro ćemo podržavati, a sve ono što nije, bit ćemo najžešća opozicija«, poručio je.

Na pitanje očekuje li danas u procesiji podjelu na dva HSS-a, Beljak je rekao da je samo jedan HSS. Ustvrdio je kako je HSS uvijek bila jedinstvena stranka i da su čvrsto zajedno.

Novinare je zanimalo i koliko je uvjeren da će svih petero novoizabranih HSS-ovih zastupnika sve četiri godine »stajati uz njega«, a on je odgovorio da su svi oni tu, te da on nije nikakav diktator i nikoga ne špijunira i ne gleda tko s kim pije kavu.

»Riječ je o ljudima koji su HSS-ovci. Mi znamo što smo i zašto smo u HSS-u za razliku od nekih drugih koji su u Saboru završili na ovaj ili onaj način, pa su sada na nekakvoj političkoj tezgi. Mi nismo. Ja vas uvjeravam u to. Mi nismo od svojih članova tražili da slikaju glasačke listiće niti ću ja provjeravati HSS-ove saborske zastupnike što i kako rade. Svi oni znaju da smo dobili priliku za novi početak i siguran sam da ćemo je nas petero saborskih zastupnika znati iskoristiti«, poručio je.

Beljak: odluke o suspenziji poslane

Beljak je na konferenciji za novinare prije hodočašća istaknuo i kako je sada pod suspenzijom još nešto više od 30 članova stranke, a očekuje da će ih u konačnici biti manje od 10. Rekao je da su pod suspenzijom još Petir i Koren.

»U međuvremenu taj broj više nije 100, to je bio neki prvotni plan. U međuvremenu smo razgovarali s mnogim ljudima. To je sada znatno manje. To je nešto više od 30, a u konačnici očekujem da će biti manje od 10«, rekao je Beljak. Istaknuo je kako ne zna jesu li dobili odluku, ali kaže da je poslana i na nju imaju pravo žalbe. Rekao je kako mu je žao što se neki nisu uspjeli suzdržati od javnih nastupa u vrijeme dok traje postupak jer su si time otežali poziciju.

Objasnio je kako je jedna rečenica ne isprike, nego objašnjenja lošeg rezultata na prijevremenim parlamentarnim izborima dovoljna da se suspenzija ukine. Dodao je da to nije bio problem za većinu suspendiranih, kojima je suspenzija ukinuta nakon što su dali objašnjenje. Ponovio je kako se tu se ne radi o izbacivanju iz HSS-a, nego o pozivu na odgovornost zbog lošeg rezultata na izborima.

HSS-ovci su se u nedjelju okupili na tradicionalnom 11. hodočašću u Mariju Bistricu. Na hodočašću su bili i svih petero izabranih saborskih zastupnika stranke. U povorci u kojoj su bili i HSS-ovke i HSS-ovci u narodnim nošnjama došli su na misu u crkvu, a tamo je već bilo i drugih članova stranke. Bila je i Marijana Petir i Darko Koren.

Beljak je na pitanje kako komentira da je jako malo članova HSS-a slušalo njegov govor ispred hotela Kaj odakle je krenula povorka rekao da je uvijek tako. »Ovo nije stranački skup. Ovo je hodočašće. Tu su došli ljudi sa malom djecom, s obitelji, nisu došli slušati političke govore nego su došli upravo zbog toga da nađu svoj duhovni mir«.

Upitan kako komentira što su došli Petir i Koren, Beljak je rekao da ništa ne komentira jer su danas na duhovnoj obnovi, a misa i hodočašće su otvoreni za sve.

Petir: nismo dobili odluke o suspenziji

Petir je na pitanje novinara kako komentira što nije zajedno s ostatkom vodstva stranke, poručila kako je ovdje sa članovima kao i svake godine te da neće danas davati izjave o stanju unutar HSS-a jer se došla pomoliti Majci Božjoj Bistričkoj. Upitana hoće li razgovarati s Beljakom, odgovorila je da je na misi.

»Došla sam se s hodočasnicima HSS-a tradicionalno pomoliti Majci Božjoj Bistričkoj«, poručila je.

Na upit Hine kako komentira što je još uvijek pod suspenzijom, Petir je rekla da ona nije pod nikakvom suspenzijom, jer nije dobila nikakvu odluku.

»Nisam ja pod nikakvom suspenzijom. Nisam dobila nikakvu odluku, kao niti nitko od nas«, izjavila je Petir.

Novoizabrani i bivši saborski zastupnik HSS-a Davor Vlaović je na pitanje kako »moženo biti sigurni da će HSS ostati jedinstven« te zbog čega stoji uz Beljaka a ne uz Petir, rekao da prije svega stoje uz HSS, uz članice i članove koji su im dali glasove. »I zbog naših članica i članova mi sigurno nećemo iznevjeriti njihovo povjerenje«, rekao je.

Upitan je li ga Petir kontaktirala i što mu je nudila, odgovorio je da ga nije kontaktirala. Također, novoizabrani saborski zastupnici rekli su da ih nije kontaktirao niti bivši predsjednik HSS-a i njihov bivši kolega Branko Hrg koji je saborski mandat dobio kao nestranački kandidat na Listi HDZ-a.