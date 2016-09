ZAGREB – Zagrebački gradonačelniki i čelnik stranke BM 365 – Stranka rada i solidarnosti Milan Bandić izjavio je u ponedjeljak da, što se tiče pregovara HDZ-a i njegove stranke tj. »Koalicije za premijera« o sastavu nove Vlade, treba pustiti da se »prvo dogovore gospoda iz HDZ-a i Mosta«.

Nema žurbe nikakve, dodao je i naglasio kako će Stranka rada i solidarnosti imati klub zastupnika u Saboru koji će sigurno dati potporu Vladi.

»Želim Vladi kojoj ćemo dati potporu da napravi ono što smo mi već napravili u Zagrebu«, rekao je na današnjem otvaranju manifestacije Dani Slavonije u Zagrebu koja se održava na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. »Spremni smo na zajedničke projekte Vlade RH i Grada Zagreba«, dodao je.

Odgovarajući novinarima na upit o navodnoj izjavi predsjednika Mosta Bože Petrova koji je predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, po nekim medijima, poručio da je Bandiću mjesto u zatvoru a ne u Vladi, Bandić je rekao da Petrovu želi puno uspjeha. »Evo tako ja to komentiram«, dodao je.

Komentirao je i izjavu predsjednika zagrebačkog SDP-a Davora Bernardića kako Zagrebu što se tiče otpada prijeti tzv »napuljski scenarij« te nazvao Bernardića »Boškom Buhom koji baca bombe«.

On baca bombe kao Boško Buha uoči izbora u njegovoj stranci i do svibnja iduće godine on će te bombe bacati i dalje«, rekao je te ocijenio kako su to »partizanski štosevi«. Naglasio je kako je dozvola za odlaganje otpada punovažna te da je Zagreb jedan od najčišćih gradova u Europi.

Rekao je kako na državnoj razini treba donijeti plan gospodarenja otpadom te da se ne može na lokalnoj razini donijeti plan bez donošenja na državnoj razini.