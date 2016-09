Na čelu HDZ-a ste nekoliko mjeseci. Koliko ste zadovoljni promjenama u stranci u tom razdoblju?

– Drago mi je što smo u svega nekoliko tjedana – mijenjajući HDZ – iz nezavidnog položaja uspjeli sustići lijevu koaliciju prema svim anketama. Pobijedit ćemo. Spremni smo na temelju kvalitetnog programa i s vjerodostojnim kandidatima promijeniti Hrvatsku. Moj cilj je bio da HDZ, kao središnja stranka desnog centra, projicira stabilnost u društvu i da je okrenuta prema budućnosti. U ovoj kampanji naši ljudi vide da je HDZ predvodnik u konkretnim rješenjima za zapošljavanje, modernije obrazovanje za mlade, pronatalitetnu politiku, razvoj poljoprivrede i turizma, kao i u drugim bitnim temama. Politici vraćamo sadržaj i vodimo afirmativnu i programsku kampanju koju neće zaustaviti negativna i zaostala Milanovićeva retorika.

Koliko zastupnika očekujete na izborima 11. rujna?

– Očekujem pobjedu i formiranje stabilne parlamentarne većine i Vlade koju će predvoditi HDZ. Želim da se hrvatski birači odazovu na izbore u što većem broju. Glas za tzv. Narodnu koaliciju je glas za nastavak dokazano neuspješne bivše Kukuriku politike koja je u četiri godine dovela do 50 tisuća manje zaposlenih, povećanja PDV-a s 23 na 25%, velikog rasta broja blokiranih, kao i mladih koji su iselili i značajnog porasta javnog duga za 80 milijardi kuna. Pod krinkom Milanovićevog tobožnjeg državništva porasle su podjele i tenzije u društvu, u fokus su vraćene teme iz prošlosti, a njihovim donošenjem tzv. Lex Perković u Hrvatskom saboru tri dana prije članstva u EU-u kredibilitet RH je narušen u svrhu zaštite državnog terorizma bivših jugoslavenskih službi. Hrvatski ljudi znaju da takva potrošena SDP-ova opcija ne zaslužuje novu priliku. HDZ koji sam obnovio, s novim i vjerodostojnim ljudima i sveobuhvatnim programom, spreman je voditi odgovornu i državničku politiku.

Ne velikoj koaliciji

Kako ocjenjujete dosadašnji tijek kampanje?

– Najbolji signal da vodimo dobru kampanju i da smo preokrenuli trendove su Milanovićevi konfliktni ispadi koji uključuju i ciljane uvrede na račun obitelji političkih protivnika. Izborna kampanja je drukčija danas nego lani zahvaljujući HDZ-u koji je podignuo kulturu komunikacije na europsku razinu. Politički oponenti iz tzv. Narodne koalicije do tog stupnja tek trebaju doći jer je očito da nastavljaju s trivijalnom kampanjom i skretanjem pozornosti s bitnih tema.

Izvršene konverzije kredita neupitne Europska komisija vjerojatno će imati prigovor oko zakonskih rješenja vezano za kredite u francima. Kako namjeravate riješiti ovaj problem?

– Najvažnije je da su naši građani glede kredita u švicarskim francima sada zaštićeni, a HDZ je prvi predlagao konverziju kredita u eure u interesu građana. Konverzije kredita koje su izvršene ni u kojem slučaju neće biti dovedene u pitanje, premda je Zakon o konverziji nedovoljno kvalitetno pripremljen. Provest ćemo detaljnu analizu i spram Komisije argumentirati poziciju Hrvatske i usklađenosti s europskim propisima.

U nekoliko ste navrata odbacili bilo kakvu mogućnost za veliku koaliciju. Je li ona ipak moguća ako se pokaže da su sve druge kombinacije ili nemoguće ili za vas neprihvatljive?

– Nije.

Most je iznio uvjete koje bi i SDP i HDZ morali prihvatiti samo da započnu pregovore o koaliciji. Je li to uopće tehnički moguće izvesti s obzirom da je za konstituiranje Sabora potrebno prvo izabrati njegovog predsjednika, a za što je pak potrebna formirana parlamentarna većina?

– Prvo hrvatski birači u nedjelju trebaju odlučiti kome će dati većinsko povjerenje. Pozivam ih da ne rasipaju glasove na male liste koje neće prijeći prag. Neki od njihovih zahtjeva su zanimljivi, a o drugima treba detaljnije raspravljati. Mi ćemo potencijalnim partnerima predstaviti naš izborni program koji je utemeljen na znanstvenoj podlozi, s detaljnim popisom mjera kako doći do gospodarskog rasta od 5 posto i zaposlenosti od 68 posto. Uvjeren sam da ćemo postići dogovor oko cjelovitog programa buduće Vlade u koji ćemo uvrstiti ključne reforme i projekte.

Površne teze Mosta

Je li nakon svega što se događalo zadnjih osam mjeseci uopće moguća koalicija HDZ-a i Mosta?

– Nesporazumi između bivšeg vodstva stranke i Mosta za mene su irelevantni. Imam dojam da Most tek treba percipirati dubinu i opseg promjena koje radim u HDZ-u, jer je iz njihovih izjava očito da to ne razumiju ili možda ne vide dobro što radim. Dapače i oni se meni tek trebaju dokazati te zaboraviti na površne teze o izjednačavanju HDZ-a i SDP-a. Bilo bi poželjno da shvate kako je tzv. ni-ni politika koju promoviraju – kao da se od lani ništa nije promijenilo – prošlost. Želim ostvariti novo povjerenje i partnerstvo na racionalnim osnovama, koje će garantirati političku stabilnost i funkcionalnost vlade. Nadam se da to i oni žele.

Budući da je Branimir Glavaš kao jednu od glavnih prepreki za suradnju njegove stranke i HDZ-a navodio Tomislava Karamarka je li sada moguća suradnja s HDSSB-om nakon izbora?

– Cilj nam je ostvariti izbornu pobjedu, a nakon nedjelje ćemo razgovarati o formiranju nove saborske većine i vlade sa svim strankama koje su nam programski bliske.

Prošlo vodstvo HDZ-a nije se uspjelo dogovoriti sa svih osam zastupnika nacionalnih manjina oko podrške Vladi Tihomira Oreškovića. Očekujete li da bi sada postizanje dogovora moglo biti lakše?

– Osnovno stajalište HDZ-a je otvorenost za suradnju i dijalog s predstavnicima nacionalnih manjina jer želimo pridonijeti kvalitetnoj zaštiti manjinskih prava. Vjerujem da bi predstavnici nacionalnih manjina bili spremni na suradnju s političkom opcijom koja ostvari većinsku potporu hrvatskih birača za poboljšanje položaja manjinskih zajednica – a to će biti HDZ.

Profiliranje stranke

Je li slučaj Culej zakomplicirao odnose s manjinama, posebno s Veljkom Kajtazijem koji ima solidne izglede opet osvojiti mandat?

U 8. jedinici očekujem više od tri mandata Kakav rezultat očekujete u osmoj izbornoj jedinici?

– Očekujem i bolji rezultat od tri mandata koliko smo osvojili prošle godine na izborima. U niz navrata sam kao europski zastupnik kao i u ovoj kampanji dolazio u Istarsku i Primorsko-goransku županiju. Prekjučer smo imali vrlo posjećen skup na Korzu u Rijeci i susret s brojnim građanima u Puli. Sa mnom je bio i prvi potpredsjednik Europskog parlamenta i bivši povjerenik za industriju i turizam, moj prijatelj Antonio Tajani, najutjecajniji talijanski političar na europskoj razini, što je važna poruka za razvijanje europske suradnje kao i suradnje s Italijom. Na izbore u 8. izbornoj jedinici okupili smo aktualne ministre, saborske zastupnike, stručne i dokazane ljude, kolege s otoka (Krk, Rab i Lošinj). Ponavljam da je s nama i predstavnica talijanske manjine gospođa Konta koju sam pred ulazom u Tunel Učka predstavio na talijanskom jeziku.

– Gospodinu Kajtaziju sam se javno ispričao za tu izjavu, koja nije ni moje ni stajalište HDZ-a. Takvo ponašanje sam ocijenio kao nedopustivo i upozorio da ga neću tolerirati. HDZ-ov i moj odnos prema nacionalnim manjinama kao bogatstvu Hrvatske je sasvim jasan i pozitivan. Mi npr. u 8. izbornoj jedinici imamo na našoj listi pripadnicu talijanske manjine, što je vrlo precizan politički signal.

Očekujete li kakve probleme u 11. izbornoj jedinici obzirom da Željko Glasnović sada ima neovisnu listu?

– U 11. izbornoj jedinici HDZ će osvojiti sva tri mandata. Naši sunarodnjaci u BiH i Hrvati izvan RH znaju da se HDZ o njima brine trajno, odgovorno i strateški, u skladu s načelom zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Sastavili smo listu s kvalitetnim kandidatima iz različitih dijelova BiH, ali i iz hrvatskog iseljeništva diljem svijeta.

Ako koja od pravaških koalicija osvoji mandat, hoćete li nakon izbora razgovarati i s njima oko suradnje?

– Hoćemo, a dogovor ćemo postići ako se usuglasimo na programskom i svjetonazorskom planu.

Kada bismo mogli očekivati da HDZ u 8. izbornoj jedinici osvoji više od tri mandata?

– Dugoročno će moj pristup mijenjanja HDZ-a i profiliranja kao stranke koja projicira stabilnost, kulturu dijaloga i koja je fokusirana na budućnost dovesti do većeg povjerenja birača u 8. izbornoj jedinici. U ovoj kampanji dao sam obećanje da će HDZ-ovoj Vladi Primorsko-goranska i Istarska županija biti jednako važne kao i drugi dijelovi RH. Nastavit ćemo s ulaganjima u infrastrukturne i razvojne projekte, uz strateške partnere i fondove EU. Siguran sam da će naši ljudi ovdje to vrednovati. Oni su vidjeli da SDP dok je na vlasti nije ni najmanje socijaldemokratski, odustaje od brojnih projekata u Istri i Kvarneru, a u ovoj kampanji njihov je čelnik daleko od kulturnog i urbanog ponašanja kakvim se voli hvaliti.

Osnažiti županije

Imate li u programu specifične projekte koji se tiču Primorsko-goranske županije i Istre?

– Istarska i Primorsko-goranska županija dobro koriste postojeći teritorijalni ustroj i profitirat će od HDZ-ovog zalaganja za načelo supsidijarnosti. Želimo financijski osnažiti županije i dati im veće ovlasti kako bi postale nositeljice ravnomjernog razvoja. Milanovićeva Vlada odustala je od Istarskog ipsilona, a naš ministar Butković dogovorio je izmjenu ugovora o koncesiji i dovršit ćemo izgradnju uz potporu europskih sredstava. Uvrstili smo razvoj Luke Rijeke pod naše strateške infrastrukturne projekte, a za izgradnju LNG terminala tražit ćemo potporu EU i drugih partnera radi strateške važnosti za energetsku neovisnost. Ova Vlada je u fokus vratila i nizinsku prugu, dugoročni projekt od vitalne važnosti za korištenje kapaciteta Luke Rijeka. Prioritet nam je i dovršetak modernizacije KBC-a Rijeka jer je u bitno lošijem stanju u odnosu na ostale KBC-ove u RH. Vodimo računa i o izgradnji novog putničkog terminala u luci u Puli. Radit ćemo sa županijskim vlastima na snažnijem predstavljanju specifičnosti, prirodnog bogatstva i tradicije Istre i Kvarnera u svrhu produljenja sezone.

Gorski kotar je u zadnje četiri godine zbog promjene zakonodavstva ostao bez značajnih proračunskih sredstava. Hoće li HDZ-ova Vlada, ako do nje dođe, razmotriti načine kako financijski pomoći Gorskom kotaru da prebrodi ovu krizu?

– U Gorskom kotaru još sam 2014. razgovarao s predstavnicima gradova i općina o posljedicama izmjena Zakona o brdsko-planinskim područjima, kao i izmjeni Zakona o regionalnom razvoju kojim je SDP-ova Vlada ostavila Gorski kotar na cjedilu. HDZ-ova Vlada će prije svega izmijeniti indeks razvijenosti kako bi manje razvijeni krajevi lakše koristili fondove EU-a i ostvarivali veće poticaje za razvojne projekte usmjerene prema stvaranju radnih mjesta te sprečavanju depopulacije. Razmotrit ćemo i usvajanje posebnog Zakona o Gorskom kotaru.

Pokazali snagu

Osim HSPAS-a i BUZ-a, HDZ je na ovaj ili onaj način zadržao sve partnere iz Domoljubne koalicije s kojima je izašao na prošle parlamentarne izbore. Koliko HDZ uopće ima koristi od malih stranaka čiji su kandidati na vašim listama?

– Od 140 kandidata na listama HDZ-a samo šest kandidata nije iz HDZ-a. To je jasan pokazatelj samostalnog izlaska na ove izbore i snage koju pokazujemo. Samo prije dva mjeseca dok još nisam postao predsjednik stranke, HDZ je zaostajao za SDP-om desetak postotnih bodova, a sada je ta razlika nestala, i to u odnosu na cijelu tzv. Narodnu koaliciju. Transformacijom HDZ-a, želio sam poručiti da će HDZ pod mojim vodstvom biti stožerna stranka koja u prvom planu želi istaknuti svoje kvalitetne kandidate i program.

Kakvu politiku HDZ ako dođe na vlast namjerava voditi prema susjednoj BiH kojoj prijeti politička kriza čiji je povod najavljeni referendum u Republici Srpskoj?

– Bosna i Hercegovina bit će ključno vanjskopolitičko pitanje za Hrvatsku. Referendum u RS-u najavljen za 25. rujna prijetnja je integritetu BiH. HDZ-ova Vlada bit će najsnažniji zagovornik europskog puta BiH koji jedini jamči stabilnost i prosperitet zemlje, a zaštita prava Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda naša je trajna obveza.

Kako mislite popraviti odnose sa Srbijom?

– Važna zadaća hrvatske diplomacije bit će kontinuiranim dijalogom sa susjednim državama riješiti otvorena pitanja. Sa Srbijom postoji niz residualnih pitanja iz vremena velikosrpske agresije na Hrvatsku (sudbina nestalih, zaštita manjina, ratni zločini, naknada štete, pitanje granice itd.).. Naš pristup pritom će biti racionalan i državnički.

Je li uopće moguće popraviti odnose sa Srbijom, a istovremeno dogovoriti s njima da ukinu sporni zakon o regionalnoj jurisdikciji?

– Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine na hibridni i neprihvatljiv način širi jurisdikciju srbijanskih organa na teritorije susjednih država. Zakonom se pokušava krivotvoriti povijest i rušiti pravna sigurnost, a Srbija s njime ne može ispuniti pravne standarde iz pregovaračkih poglavlja 23., 24. i 31. U suradnji s Europskom komisijom i državama na čiji je teritorij nadležnost proširena, Srbija će morati taj Zakon izmijeniti. Znat ću zaštititi sigurnost i slobodu kretanja hrvatskih branitelja.

Odnose sa Slovenijom opterećuju arbitraža oko Piranskog zaljeva. Kakvo je ovdje stajalište HDZ-a?

– Hrvatska više nije strana u arbitražnom postupku o određivanju granice između dviju država. Snimke razgovora člana Suda i slovenske predstavnice dokazuju da je postojala strategija nedopuštenog utjecaja prema ostalim članovima Arbitražnog suda. Hrvatska ne može prihvatiti posljedice prijevare radi prisvajanja državnog teritorija. Granično pitanje sa Slovenijom nastojat ćemo rješavati pravičnim postupkom pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu ili Međunarodnim sudom pravde u Den Haagu.

Ina strateška tvrtka

Kad smo već kod arbitraža, kako vidite rješenje odnosa Hrvatske i MOL-a oko stalnih sukoba vezano za Inu?

– Ina je tvrtka od strateške važnosti za Hrvatsku i u poziciji predsjednika Vlade snažno ću zaštititi nacionalne interese. Zalagat ću se za nastavak arbitražnog postupka, ali i inzistirati na ispunjavanju obveza iz međudioničarskog ugovora, što jasno podrazumijeva modernizaciju rafinerija u Sisku i Rijeci, a samim time veću proizvodnju i očuvanje radnih mjesta.

Puno svjetskih ekonomista smatra da je kod uvođenja eura napravljeno puno sustavnih pogrešaka. Treba li Hrvatska uvesti euro kada ispuni kriterije ili bi prvo trebalo pričekati stabilizaciju eurozone?

– Hrvatska se ulaskom u EU obvezala na uvođenje eura. U našem je gospodarskom i financijskom interesu da po ispunjavanju pet kriterija – stope inflacije, proračunskog deficita, javnog duga, dugoročne kamate i stabilnosti tečaja – koji jamče spremnost, uvede zajedničku europsku valutu.

Dogovor o reformi

Koje je stajalište HDZ-a oko kurikularne reforme?

– Prošloga tjedna održali smo tematski sastanak o kurikularnoj reformi na kojem je sudjelovalo pet ministara znanosti i obrazovanja koji su aktivno sudjelovali u pokretanju reforme obrazovanja u Hrvatskoj, uključujući i ministra Mornara. Nastavit ćemo s kurikularnom reformom. Želimo u obrazovne institucije uvesti znanja budućnosti i osigurati mladima obrazovanje povezanije s modernim tržištem rada. Zbog važnosti reforme za budućnost Hrvatske potrebno je postići širi društveni dogovor te uključiti različita mišljenja.

Obećavate rast od pet posto 2020. godine. Je li to moguće?

– HDZ-ova Vlada je ostvarila gospodarski rast od 2,8% u drugom tromjesečju, a prvi put na godišnjoj razini smanjen je javni dug. To je temelj za ostvarivanje rasta od 5% do 2020. kojim ćemo naše društvo približiti standardu života drugih europskih zemalja. Stvorit ćemo novi poticajni poslovni okvir, u kojem će se cijeniti rad svakog pojedinca, a investitorima poslati poruka da je Hrvatska sigurna i prijateljska zemlja za ulaganje. Provest ćemo cjelovitu poreznu reformu koja uključuje postupno smanjenje PDV-a na 23% do kraja mandata te niže stope poreza na dobit i dohodak, kako bi ostavili više novca poduzetnicima i građanima. Spremni smo za ozbiljan reformski proces koji obuhvaća reformu javne uprave i pravosuđa, pokretanje domaće poljoprivrede i realizaciju našeg projekta »Slavonija«, reindustrijalizaciju, obrazovnu reformu i dr. Cilj je otvoriti nova radna mjesta u raznim industrijskim granama. Zato je nužna stabilna i odgovorna vlada koja neće oklijevati mijenjati Hrvatsku.

Najavljujete smanjivanje PDV-a za jedan postotni poen svake dvije godine. Kako mislite nadoknaditi manjak poreznih prihoda?

– Izračuni naših stručnjaka pokazuju da će porezna smanjenja povećati gospodarsku aktivnost, posebice malih i srednjih poduzetnika i potaknuti veći gospodarski rast, te povećanje poreznih prihoda. Stabilnijim javnim financijama stvaramo uvjete za rast kreditnog rejtinga, koji je dvaput pao za vrijeme SDP-ove Vlade. Smanjenje kamatne stope od samo jedan posto je tri milijarde kuna više u proračunu. Tu je prostor za rasterećenje privatnog sektora.

Porez na nekretnine

Namjeravate li uvoditi porez na nekretnine?

– U prvoj fazi uvest ćemo pravedniji i poboljšan sustav komunalne naknade uvođenjem dodatnih kriterija. Tek kasnije kada se ispune preduvjeti vezani uz evidencije vlasništva i imovinsko-pravne odnose, komunalnu naknadu moglo bi se pretvoriti u porez, ali bez većih troškova za građane. Osobe koje posjeduju jednu nekretninu za stanovanje plaćat će minimalan iznos poreza.

Hoćete li ići u privatizaciju zdravstva?

– Ne, radi se o spinovima SDP-a koji je u četiri godine nagomilao nova zaduženja u zdravstvu, bez poboljšanja kvalitete usluge građanima. Zdravstveni sustav je stečevina koju trebamo zaštititi, uz nužnost osiguranja financijske održivosti i konsolidacije. Modernizirat ćemo i racionalizirati sustav kako bi hrvatski građani na području cijele države imali najviše standarde zdravstvene zaštite i usluge.

Ako postanete premijer, koje će biti vaše prvo službeno putovanje?

– Bosna i Hercegovina.