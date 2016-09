RIJEKA Nikola Prelec, 26-godišnjak iz Zagreba, nepravomoćno je osuđen na jednogodišnju bezuvjetnu zatvorsku kaznu pod optužbom da je počinio tešku krađu, u Rijeci je provalio u osobno vozilo Audi A3 i odvezao se s njime u smjeru Zagreba. Sutkinja Damira Delost je uz izricanje sankcije donijela rješenje da se Prelecu produlji istražni zatvor gdje se nalazi od 21. lipnja, kada je i uhićen.

Optužnicom se Prelec teretio da je 28. na 29. siječnja ove godine između pola noći i 2.30 sati u Rijeci na Vidovićevoj cesti nasuprot stambenih zgrada u Kršinićevoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 14 podesnim alatom otvorio bravu na vratima osobnog automobila Audi A3 starog deset godina u vlasništvu jednog od stanara zgrade. Ušao je u automobil i odvezao se u smjeru Zagreba autocestom Rijeka – Zagreb do naplatnih postaja u Lučkom. Automobil koji do današnjih dana nije pronađen vrijedan je 56 tisuća kuna.

– Nitko me do sad nije nazvao i javio da bi moje vozilo uopće bilo pronađeno ili barem dijelovi automobila, kratko je rekao pozvani svjedok, oštećeni Riječanin koji je ostao bez automobila. Dan ranije, odnosno navečer oko 23 sata, parkirao je automobil kao što je to činio svakodnevno, no ujutro kad je trebao na posao, auta nije bilo na parkingu, dodao je svjedok, postavljajući imovinsko pravni zahtjev.

Iz sadržaja CD-a i fotodokumentacije Trgovačkog društva HAC-ONC neosporno je utvrđeno da je poslije pola noći 29. siječnja evidentiran ulaz ukradenog vozila na naplatnoj postaji Grobnik i izlaz istog u inkriminirano vrijeme na naplatnoj postaji Lučko. S izuzete magnetne kartice Hrvatskih autocesta stavljene u automat radi naplate cestarine, vještačenjem je pronađen otisak papilarnih linija koje nedvojbeno pripadaju optuženom Nikoli Prelecu i na temelju tih dokaza tužitelj je smatarao opravdanim podignuti optužnicu.

S obzirom da je Prelec višestruko osuđivan zbog istovrsnih kaznenih djela, da je okrivljeniku do sada u više navrata izricana bezuvjetna zatvorska kazna, a dio kojih je zamijenjen radom za opće dobro na slobodi, očigledno je da sankcije nisu utjecale da se kloni od daljnjeg činjenja kaznenih djela pa je iz tog razloga istražni zatvor Prelecu i produljen.

Tijekom dokaznog postupka pregledane su snimke s naplatnih kućica Grobnik i Lučko i neosporno, automobil Audi A3 riječkih registarskih oznaka prošao je u inkriminirano vrijeme.

Prelec je, iznoseći obranu, negirao djelo, potvrdio je da je tog dana bio u Karlovcu, ali po drugom poslu. Objasnio je da se morao naći s jednom osobom oko 21 sat na naplatnim kućicama, stigao je iz Zagreba u Karlovac taksijem, ali nema račun od napalaćene taksi usluge. No, tu je osobu čekao do tri ujutro, našli su se na odmorištu Draganići pa nakon što je toj osobi prodao neke mobitele prešao je sve četiri kolničke trake autoceste, ušao u restoran nešto pojesti. I u tom trenutku, rekao je optuženi, prišao mi je jedan čovjek i zamolio me da mu pročitam serijske brojeve sa sporne magnetne kartice, što sam i učinio. Taj čovjek je imao skijaške rukavice, dodao je optuženi, objasnišvši kako su se našli njegovi otisci na kartici. Nakon toga sam čekao autobus i vratio se u Zagreb, rekao je optuženi, ali nije znao s kojim se autoprijevoznikom vratio u Zagreb.

Prelčev odvjetnik Nikola Pranjić je u završnim riječima naglasio da nema kontrolnog dokaza da je optuženi u inkriminirano vrijeme bio u Rijeci, a na video snimku se samo vidi dio rukavice kako umeće magnetnu karticu i u konačnici automobil nije pronađen kod optuženog. No, tužitelj je pak ocijenio iznesene dokaze dovoljnim za osudu, a obranu optuženog držao neuvjerljivom.