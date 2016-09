GROBNIK Teške i po život opasne ozljede zadobio je, zahvaljujući vlastitoj bahatosti, nesmotrenosti pa i ludosti da tako nešto napravi, 33-godišnji talijanski državljanin koji je u subotu kasno navečer, iako je to strogo zabranjeno, odlučio bez ovlasti na automotodromu Grobnik napraviti nekoliko krugova po pisti.

Ta odluka umalo ga je stajala glave jer je na stazi u jednom trenutku naletio na košutu, a u udaru u životinju teško je stradao dok je košuta u silovitom srazu s motorom uginula. U kritičnom je stanju prebačen u KBC na Sušaku gdje se liječnička ekipa Jedinice intenzivnog liječenja i dalje bori za njegov život.

Nezapamćen slučaj

Motiv zbog kojeg se odlučio na takav suludi čin i koji ga još uvijek može koštati života može se samo pretpostavljati, no jučer je automotodromom kružila priča kako se Talijan htio napraviti važan pred prijateljima. Izgleda da se želio provozati pistom i kasnije time pohvaliti prijateljima, a kako saznajemo od direktora automotodroma, Zdenka Šantića, ovako nešto se prvi put dogodilo na motodromu.

– Prema mojim posljednjim informacijama, talijanski državljanin je operiran i u induciranoj je komi. On u subotu nije bio aktivan sudionik manifestacije i tek je navečer stigao na automotodrom. Trebao je voziti tek u nedjelju. Ne znam što mu je bilo da u ponoć, po mrklom mraku, izađe na stazu. Neovlašteno je ušao na stazu u vrijeme kada je to strogo zabranjeno i apsolutno nedopušteno. To se po prvi put ovdje dogodilo. Stradao je na izlasku iz Zagrebačkog zavoja, a nakon što je do toga došlo, izvješćen je voditelj manifestacije te je krenula cijela akcija. Uzbunjena je Hitna pomoć i policija. Jako mi je žao što se to dogodilo, međutim, u pitanju su neozbiljnost, neodgovornost i neovlašten ulazak, a za to mislim da je sam kriv. Naravno da imamo nezgoda na stazi kad se održavaju manifestacije, ali smo za to potpuno pripravni i sve potrebne službe su prisutne na stazi, izjavio nam je direktor Šantić.

»Proševercao« se?

Naravno da u to doba noći kad je uopće zabranjeno voziti na stazi nije prisutna ekipa Hitne medicinske pomoći što dodatno predstavlja otegotnu okolnost ukoliko se nešto dogodi. Nitko do sada nije niti pomislio da bi se po mraku i unatoč zabranama upuštao u tako nešto.

Direktor Šantić potvrdio nam je i kako su na automotodromu zaštitari, no ostaje nepoznanicom na koji se način Talijan doslovno »prošvercao« na stazu.

Brojni Talijani koji su jučer, unatoč nevremenu i jakoj kiši boravili na automotodromu, komentirali su da za tako nešto moraš biti lud ili glup, osobito kad se radi o vlastitoj glavi na ramenima. Iz PU primorsko-goranske o događaju nam je ukratko priopćeno da je stradalnik na Grobnik stigao s grupom motociklista te da se u vožnju po pisti upustio sam nešto prije ponoći. Nalazio se za upravljačem honde kada se oko 23.50 sati sudario sa košutom koja je istrčala na stazu.