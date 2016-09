Antolović: Naoružanim osobama prijetio sam u obraćanju, ne na odlasku

Milivoj Mićo Antolović, koji je tonski snimao raspravu, ponovio je jučer da se ne smatra krivim.

– Nisam fizički nasrnuo na Črnjara i nije došlo do naguravanja. Samo sam ga potegnuo za uho. Nisam se baš opirao kada su me odvodili iz dvorane. Što se tiče naoružanih osoba, nisam to govorio na odlasku, nego ranije, kada sam se obraćao članovima skupštine – naglasio je Antolović nakon iskaza trojice svjedoka.