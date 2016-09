Osumnjičenike u dobi od 39 i 43 godine riječko tužiteljstvo tereti da su 17. rujna u blizini graničnog prijelaza Bajakovo preuzeli sedam državljana Kosova te ih za cijenu od po 900 do 1100 eura obećali odvesti u Italiju. Za to su iznajmili dva automobila u rent-a-car agenciji i njima prevezli Kosovare do mjesta Šapjane blizu granice u općini Matulji. Tamo ih je zatekla granična policija i privela.