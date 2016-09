Na graničnom prijelazu na Prevlaci južno od Dubrovnika u ponedjeljak je uhićena 45-godišnja Poljakinja V. B., koja je u vlastitoj torbi preko granice prebacivala radioaktivni radij. Zbog neovlaštenog prometa opasnih tvari, strankinji je određeno i zadržavanje u istražnom zatvoru.

Policija nije priopćila koliko je radija zapravo bilo niti koliko je čist (samim time i radioaktivan) bio. Ono što se zna je da su ampule bile zamotane u nekoliko maramica i stavljene u olovni okvir unutar torbe. Nije došlo do nikakvog proboja radioaktivnosti, tako da ni sama Poljakinja nije ozračena.

Radij se, prema podacima Hrvatske enciklopedije, do 1950. mnogo rabio u antitumorskoj terapiji i za proizvodnju svjetlećih premaza za brojčanike satova i različitih instrumenata. Služio je također kao izvor zračenja u nuklearnim istraživanjima, u radiografiji metala i kao izvor radona. Kako je kancerogen (najčešće može uzrokovati rak kostiju), u novije je doba u medicini i industriji zamijenjen sigurnijim i jeftinijim izvorima zračenja.

Zašto je strankinja prenosila radij preko granice te odakle ga je nabavila, za sada se ne zna, barem ne službeno. Radij je inače izuzetno radioaktivan materijal, a prenošen je bio u najstabilnijem obliku izotopa 226. Ovaj element koji je otkrila upravo Poljakinja Maria Curie, danas nema neke velike primjene u običnom životu. U nedavnoj prošlosti je znao služiti kao izvor radioaktivnosti za neke od medicinskih uređaja za snimanje, ali se u posljednje vrijeme i za to koriste drugi radioaktivni materijali. Tako da je jedan od mogućih izvora gdje je osumnjičena Poljakinja mogla pronaći ovaj izotop baš medicinski otpad. U načelu većina zaliha iz hrvatskih bolnica je arhivirana na Institutu »Ruđer Bošković«, ali moglo se dogoditi da iz nekih bolnica se takav materijal nađe i u »nezaštićenim« prostorima, što je jedan od mogućih izvora ovog spoja za Poljakinju.

Iako se na listama američkih obavještajnih službi radij u izotopu 226 navodi kao mogući materijal za izradu »prljavih bombi«, sigurnosni stručnjaci su pojasnili da zasigurno nije jedan od onih materijala koji bi bili prvi izbor potencijalnih terorista. Radij-226 i polonij-210 zbog svojih svojstava, iako su navedeni na listama, nisu idealan izbor za ovakve bombe. Teško se šire i stanovništvo mora biti direktno izloženo njima da se osjete učinci radijacijske bolesti. Tako da prema sigurnosnim službama postoji čak sedam adekvatnijih (ako se tako može govoriti) materijala za izradu prljavih bombi. Pri tome, činjenica da ni sama Poljakinja nije bila ozračena navodi na zaključak kako se radi o vjerojatno zbilja malim količinama, koje nisu opasne za javno zdravlje.

Kako radij-226 nema neku praktičnu primjenu te je čak i nepodoban za terorističke nakane, jedan od mogućih razloga da ga je Poljakinja nosila može biti – praznovjerje. Naime, iako je to znanstveno oboreno, jedno je vrijeme u pojedinim dijelovima svijeta vladalo uvjerenje kako je radij ljekovit. To je u početku primjene ovog elementa dovodilo do toga da je čak bio i dodatak hrani u iznimnim situacijama. Prije svega se, potpuno krivo, vjerovalo da ovaj kemijski spoj može napadati kancerogene stanice u tijelu.

Uhićena se ne nalazi na Interpolovim tjeralicama ni dostupnim 'crnim listama', no policija nastavlja s provjerama vezanim za ovaj slučaj iako pronađena količina radija ne predstavlja opasnost za ljude i okoliš.