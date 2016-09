Gnusne prijetnje

»Željko Kruneš, vidiš da ne možeš cijeli život glumiti nedodirljivog drota i skrivati se iza te značkice i maltretirati sirotinju, ovo ti je šesta godina odkako mi ne daš mira, nikad mi nisi ništa mogao, jer ovako glup opet sam inteligentniji od tebe. Ali da stojiš iza ubojstva sestara Filipović i još ko zna koliko toga!!! Pakao ti počinje tek kad odeš u penziju, ti si monstrum, jer i ti guraš malo dijete po Drenovi, piješ kavice sa svojim drukerima s tom odvratnom drotovskom facom i vjerovatno kad me vidiš razmišljaš kako me stavit unutra, a tu si se zajebao kad dođe vrijeme za penziju počni smišljat kojim ćeš putom do dućana da te nitko ne vidi!!!« – gnusne su prijetnje koje je David Šteko uputio policijskom dužnosniku putem društvene mreže Facebook.