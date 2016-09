ZAGREB Anita i Dejan Lovren te sestre Dražić predloženi su za svjedoke tijekom istrage koja je pokrenuta protiv 26-godišnjeg Darija Torbića i njegova 48-godišnjeg oca Damira osumnjičenih za neobičnu otmicu sestara koja se dogodila krajem ožujka pred jednim kafićem u Zagrebu i njihovim prisilnim odvođenjem na Sljeme. Tužiteljstvo je, kako se doznaje, pronašlo i tajnog svjedoka koji će također pomoći istražiteljima.

Podsjećamo, cilj otmičara bio je spriječiti Anitu Dražić da otkrije stvarne motive Darijove ljubavne veze s Anitom Lovren, suprugom proslavljenog nogometaša, aktualnog braniča engleskog kluba Liverpool – a to je novac. Torbić mlađi je, prema izjavi Anite Dražić britanskom tabloidu The Sun zaveo Anitu Lovren da bi je nagovorio da se rastane od cijenjenog nogometaša i time stekne polovicu njegova višemilijunskog bogatstva. Anita Dražić, prijateljica posrnule Lovrenove supruge, trebala se sastati s jednim muškarcem 19. ožujka oko 13.30 sati, u čemu su nju i sestru osujetili Torbići.

Iako je Općinsko državno odvjetništvo predložilo istražni zatvor protiv obojice otmičara, sudac istrage odobrio je Remetinec samo za 26-godišnjeg sina, dok je otac pušten da se brani sa slobode.

Skriveni interesi

Istragom je utvrđeno da su se sin i otac dovezli dovezli terencem BMW X6 s planom da otmu sestre. Ušli su u kafić i prišli stolu za kojim su sjedile sestre. Počeli su vikati na Anitu Dražić, a zatim su divljački razbili čaše. Obje sestre Dražić uhvatili su i ugurali u terenac, a vrata vozila automatski zaključali da ne bi došle na ideju iskočiti u pogodnom trenutku. Odvezli su ih na Sljeme i nekoliko sati prisilno ih zadržavali i prijetili im. Tijekom vožnje otac stariji otmičar je prijetio Aniti Dražić dok mu je sin asistirao, uglavnom urlajući na nju.

U jednom trenutku 26-godišnjak je zaustavio vozilo, nakon čega su sestre izveli van. Ponavljajući prijetnje, prvoosumnjičeni sin rukom je uhvatio Anitu za donju čeljust i bijesno joj zaprijetio da o otmici ne smije ni s kim razgovarati jer će, u protivnom, ozlijediti nekoga od članova njezine obitelji. Nakon vike i prijetnji, otmičari su ih prevezli natrag do istog caffe bara i pustili na slobodu.

Nisu htjele šutjeti

No, sestre nisu htjele šutjeti. Prema raspoloživim informacijama, otmica je netom poslije prijavljena, ali, neočekivano, postojala je neka »rupa« u iskazima oštećenica pa je policija cijeli slučaj uzela s rezervom. U prvom iskazu policiji Darijo Torbić tvrdio je da je priča Anite Dražić netočna, a navodno ni Dražić nije bila spremna u potpunosti surađivati s policijom. Neočekivano, kad se prošlog vikenda o otmici raspisao žuti tisak, ali onaj u Velikoj Britaniji, slučaj je dobio novu dimenziju u Hrvatskoj, a policija je ponovila ispitivanja.

Oni, pak, skriveniji detalji ovog slučaja mogli bi podsjetiti na sažetke nekih sapunica koji udaljavaju od same biti slučaja – otmice i skrivenih materijalnih interesa. Navodno, dvije sestre su namjeravale otkriti Aniti Lovren Torbićeve planove da se domogne njezina novca nakon razvoda od nogometnog reprezentativca.

Spominje se tu i Mario Mamić kojem je Anita Dražić za novac ponudila da mu otkrije tajnu, a on ju je odbio. Jedna je od teza da je sestra dobila 100 tisuća kuna od same imenjakinje i to kao zahvalu da joj je netko »otvorio oči«. Među svjedocima u konkretnom slučaju trebala bi se pojaviti jedna bivša prostitutka, kriminalac, pipničar, odvjetnik pa čak i neki bivši momci Anite Dražić.