KRK - Težak incident, brutalni napad na suca Danijela Trbulina, obilježio je nedjeljni derbi Prve županijske nogometne lige između klubova OŠK Omišalj i Kraljevice. Incident se zbio pred sam kraj utakmice koja je prekinuta u 84. minuti, a napadnuti sudac završio je u bolnici. Zadobio je više hematoma po čitavoj glavi i vratu, a udaran je i po tijelu, posebice po kralježnici. Nakon pregleda u bolnici i pružene mu potrebne liječničke pomoći otpušten je na kućnu njegu i sada se nalazi na bolovanju.

– Sudio sam nedjeljni derbi, a utakmica je prekinuta u 84. minuti, no napad na mene započeo je nešto ranije. Napali su me igrači domaće ekipe, OŠK-a. Jedan igrač je i skočio na mene... Tukli su me po glavi. Dobio sam udarce i po kralježnici. Nitko me nije zaštitio. Moglo se to možda i spriječiti. U jednom trenutku sam pao na tlo. Nisam više znao niti tko me tuče. Tukli su me na terenu, ali i prilikom izlaska sa terena su me nastavili tući. Gledao sam samo kako da spasim vlastitu glavu. Pretrpio sam veliki strah. Bilo je ružno. Da nije došla krčka policija, to se ne bi niti umirilo. Potražio sam liječničku pomoć u KBC-u na Sušaku gdje sam proveo čitavu noć, sve do jutra. Bio sam u bolnici do nekih pet sati ujutro, kazao nam je jučer napadnuti nogometni sudac.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske priopćeno nam je da je kriminalističko istraživanje u tijeku, a vezano uz utvrđivanje okolnosti neprijavljivanja javnog okupljanja i povrede Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Što se tiče samog napada na suca tijekom odigravanja nogometne utakmice, na Županijskom nogometnom savezu je sada red da pokrene disciplinski postupak radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Tijekom tog postupka uzimaju se izjave svih sudionika, odnosno igrača koji su napali suca, sudačkog tima, delegata i predstavnika klubova. Po okončanju postupka očekuje se da će biti izrečene odgovarajuće sankcije sukladno disciplinskom pravilniku.