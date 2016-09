RIJEKA U riječkom Županijskom sudu jučer je saslušanjem novih svjedoka trebalo biti nastavljeno suđenje 60-godišnjem Antonu Milatu iz Dramlja i njegovom 68-godišnjem šogoru i bivšem državnom odvjetniku Branislavu Brozičeviću, također iz Dramlja.

Iako su se sudskom pozivu odazvala dvojica svjedoka, do njihova saslušanja i nastavka suđenja ipak nije došlo jer je prvooptuženi Milat podnio zahtjev za izuzećem zamjenice županijskog državnog odvjetnika te ostalih zamjenika državnih odvjetnika. Kako je i sam Milat pojasnio sudskom vijeću, njegovo mišljenje je da postoje razlozi za izuzećem jer je drugooptuženi Brozičević nekada i sam bio državni odvjetnik, dakle kolega sadašnjim državnim odvjetnicima. Smatra da su stoga pristrani i da se to očituje i u činjenici da ovaj postupak nije spojen s prethodnim postupkom u kojem su već osuđeni i izdržavaju zatvorske kazne.

Predsjednik vijeća, sudac Saša Cvijetić, kazao je optuženiku da se to ne radi na ovakav način i da je to znao i prije. Napomenuo je kako je raspravi pristupio svjedok koji je u poznim godinama te ne živi u Hrvatskoj, no na prijedlog da se taj svjedok izvanraspravno sasluša, Milat se usprotivio ističući kako se tome protivi dok se ne riješi zahtjev za izuzećem. Rasprava je morala biti odgođena i novi termin dogovoren je za 24. listopada.

Optužnicom se terete da su u razdoblju od 23. kolovoza 2004. do 13. listopada 2007. godine u Crikvenici i Novom Vinodolskom, Milat kao član uprave društva Hitkomerc, sadašnje Hitmarine, a Brozičević predstavljajući se kao odvjetnik društva Hitkomerc, zajedno i dogovorno prodali stanove u vlasništvu trgovačkog društva Hitkomerc. Nadalje, da su to učinili prema unaprijed smišljenom planu za priskrbljivanjem nepripadne gotovine u velikom iznosu na štetu trgovačkog društva, a u svoju korist.

Radilo se o prodaji četiri stana, a prema navodima optužbe, sav zaprimljeni iznos nisu položili u trgovačko društvo Hitkomerc kao prodavatelja već su ga u ukupnom iznosu od 1.955.795,10 kuna zadržali za sebe na štetu trgovačkog društva. Time su počinili kaznena djela protiv službene dužnosti i to Milat zlouporabom položaja i ovlasti, a Brozičević pomaganjem u zlouporabi položaja i ovlasti. Na navode optužnice obojica su se izjasnila da se ne smatraju krivima, kao i da će iznijeti obranu i to na kraju postupka.