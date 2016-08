RIJEKA Mjesec srpanj prošao je u PGŽ-u bez ijedne prometne nesreće s poginulom osobom, a što se do sada nije nikada dogodilo. Pozitivan je to trend za koga su se svi nadali da će se nastaviti i u kolovozu, no nažalost, to se nije ostvarilo i kolovoz je ubrao svoj krvavi danak u ljudskim životima.

U četiri teške nesreće četiri osobe izgubile su život, od toga jedan muškarac i tri žene. Radilo se o troje vozača, mopedistu i dvjema vozačicama automobila te o pješakinji. Samo jedna od tih tragedija zbila se danju, a unatoč tome što je na prometnicama bio veliki broj turista, u nesrećama su poginuli samo domaći ljudi.

Unatrag nekoliko godina za ljetnu sezonu bilo je karakteristično da većinom stradavaju strani državljani, bilo zbog umora, nepažnje, nepoznavanja cesta ili nekog drugog razloga. Crni niz teških nesreća započeo je 8. kolovoza kada je u mjestu Grižane-Belgrad 29-godišnji vozač mopeda, Danijel Lastrić iz Crikvenice, izgubio kontrolu i sletio mopedom izvan ceste te udario glavom u stablo i poginuo.

Samo dva dana kasnije, 10. kolovoza, oko 5.45 sati, na Škurinjskoj cesti u stravičnom srazu s kamionom smrtno je stradala vozačica fiata uno, 25-godišnja Iva Mitrović iz Rijeke. Iduća teška kolovoška nesreća dogodila se 22. kolovoza oko 20.50 sati u kojoj je ispred hotela Excelsior u Lovranu život izgubila 64-godišnja Ilona Čordašić iz Ike.

Poginula je u trenutku kad je krenula prelaziti cestu na obilježenom pješačkom prijelazu. U tom trenutku udario ju je ford fiestom Danijel Duvančić, Đakovčanin s boravištem u Ičićima. Posljednja u nizu prometnih tragedija dogodila se ove subote, 27. kolovoza, oko 3.50 sati u Istarskoj ulici iznad sportske dvorane i stadiona na Kantridi.

Za upravljačem renaulta clio, riječke registracije, smrtno je stradala 36-godišnja Sandra Zlendić iz Viškova. Izgubila je kontrolu nad vozilom po izlasku iz zavoja, udarila je najprije u stablo, a zatim i u kameni ogradni zid koji je i probila.