RIJEKA Rukometašice »Zameta« na novoj su prekretnici, nakon nekoliko ponajboljih sezona, večeras (19 sati) u Umagu s istoimenim domaćinom otvaraju novo ligaško poglavlje s poprilično nestabilnom klupskom situacijom. Klub je u potrazi za novim čelnim čovjekom i financijskom stabilizacijom, a okosnicu ekipe napustile su stožerne igračice (Mićijević, Gugić, Bunić, Šegota). Takvo okruženje stvara sužen manevarski prostor trenerici Adrijani Prosenjak.

– Ostali su dugovi prema igračicama i stara problematika. Zato curama svaka čast na trudu i dobroj atmosferi – konstatira trenerica Prosenjak. – Odradili smo sve planirano, a i vrijeme nas je poslužilo. Zadovoljni smo...

Riječanke su odigrale devet pripremnih utakmica, sudjelovale na Memorijalu Josipa Samardžije – Bepa, dvaput igrale protiv austrijskog »Atzgersdorfa«, igrale na trokut turniru u Puli...

– Turnir u Koprivnici nismo iskoristili sto posto, riječ je o kvalitetnijim ekipama, a i imale su dva tjedna više priprema. Sve u svemu, nedostaje nam jedna, dvije pripremne utakmice. Zato smo se više orijentirale na trening i igru na dva gola. Odlasci? Bili su i planirani, bez obzira na financijsku situaciju. Krećemo stvarati novu ekipu, ne skroz ispočetka, ali u novom smjeru. Deset je cura iz lanjske sezone, deset juniorki '98. i '99. godišta.

Vjerujem da će pokazati da su dobro radile. Imperativa nemamo, cilj je što bolji plasman i što veća minutaža mlađim igračicama – dodaje Prosenjak čija ekipa prvenstvo otvara večerašnjim sudarom s »Umagom« s one strane Učke. Riječ je o starom rivalu, ali ovoga puta, favoritu, tvrdi šefica struke.

– To su uvijek bile utakmice za prestiž. No, »Umag« je ovaj put apsolutni favorit, iskusna ekipa koja je dugo na okupu. Tri godine sam na klupi »Zameta« i sada prvi put ne idemo u Umag kao favoriti. Teško je bilo što prognozirati, želimo se što bolje prezentirati i osigurati što mirniju poziciju. Velika želja postoji, a vidjet ćemo što će to u konačnici donijeti – zaključuje Prosenjak.