Utakmica 1. kola Prve lige rukometašica: Umag – Zamet 28:23. Sportska dvorana OŠ Marije i Line. Gledatelja 500. Suci: Glavinić i Veraja (oba Metković).

UMAG: Pratljačić (1+1), Šegota (13+3), S. Imamović, Rajić 4, Mataija 2, Šito, Jajčević 6 (1), Čančar, Japundža 6 (1), Nushi 2, Gašić 6, A. Imamović 1, Bunić, Popović, Kovač, Žuliček 1.

ZAMET: Strukar 1 (6+1), Paurević 1, Plahinek 2, Židek 1, Miočinović 1 (1), Tabar 3, Milosavljević 7, Jelenović 1, Bukvić 3 (2), Toskić, Jurčić, Visković, Kalčić, Dobrić, Lopac – Škrinjar.

Sedmerci: Umag 4 (2), Zamet 7 (3). Isključenja: Umag 6, Zamet 6 minuta.

Tradicija se gradi, ali isto tako i »ruši«, što su pokazale domaće igračice u ovom susretu protiv tradicionalno neugodnih Zamećanki. Ohrabrene i tom činjenicom gošće su odlično otvorile utakmicu čemu prilog svjedoči vodstvo Riječanki od 4:1, nakon uvodnih pet dvoboja. Iz toga su Umažanke, ali i gledatelji mogli shvatiti da su nakane Adrijane Prosenjak i njenih igračica pobjedničke. Mrežu svoje donedavne suigračice Helene Šegote »punile« su Plahinek, Tabar, Milosavljević i Bukvić. Međutim, to je najmanje deprimirajuće djelovalo na domaće rukometašice i novog trenera Vujića. Domaće su igračice okrenule »list« i rezultat brzo vratile u egal. Izjednačile su u 8. minuti – 4:4, a nakon toga dolaze do prve prednosti – 7:5, nakon 12 minuta igre. Preokret su u tom dijelu kreirale raspoložena Helena Šegota serijom vrsnih obrana i Tena Japundža pogocima. Tračak nade se ukazao gošćama za povratak u utakmicu u 16. minuti – 7:7, no mladu Rovinjanku su učinkovitošću slijedile Ana Jajčević i Kornelija Gašić. Potonja, inače najiskusnija igračica u umaškoj ekipi bila je i »stup« obrane, jednako kao što je bila nerješiva enigma za obranu suparnica. Iznuđivala je sedmerce i s »crte« pogađala. Bilo je to dovoljno da Umažanke nadahnutom igrom najave uspjeh na startu prvenstva. Do odlaska na odmor kontrolirale su zbivanja na parketu i rezultat. Nije bilo opuštanja u »žuto-plavim« redovima unatoč dominaciji i solidnom vodstvu, na što ukazuje i stalno povećanje prednosti na četiri, a potom pet i šest golova razlike. Posljednje minute su odigrale mlade domaće igračice sa ne baš dostatno opravljenom kapetanicom Azrom Imamović. Kao što su u zadnjem gostujućem dvoboju Umažanke pamtile Helenu Šegotu zbog njene 23 obrane, ovaj puta će je pamtiti donedavne suigračice.