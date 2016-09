PARIZ Sunce s pariškog neba je škiljeći između oblaka pozdravilo rukometaše »Zameta«, koji su u ranim poslijepodnevnim satima doputovali u Creteil, jedno od predgrađa francuske prijestolnice, na utakmicu pretkola Kupa EHF-a. Iza Matija Golika, organizatora igre Zamećana, i njegovih šesnaest suigrača u ekipi, stručnog vodstva i direktora Vedrana Babića, naporan je put. Vozili su se osamnaest sati autobusom preko Slovenije, Austrije i Njemačke, nakon što su večer prije u svojoj dvorani odradili trening uoči polaska na putovanje.

– Put je bio dug, ali nam je nekako brzo prošao – rekao je Matija Golik, kada se sa suigračima smjestio u hotel »Ibis«. Nije se baš naspavao, ali je sve prihvatio nekako mladenački. – Malo smo odspavali, malo smo gledali filmove, malo smo igrali karte. Sve u svemu, bilo je dobro.

Pružiti maksimum

Ton dobrom raspoloženju dali su iskusnici, Mateo Hrvatin i kapetan Milan Uzelac, čiji se smijeh često čuje iz zametskog društva.

– Uzelac je pravi kapetan ekipe. Prije svega, odličan je čovjek, on i Hrvatin nas drže na okupu. Zahvaljujući njima, atmosfera je odlična.

Ekipa je nakon putovanja pohitala na kasni ručak, nakon kojega je u prvom planu bio odmor.

Nema dvojbe da je »Creteil« izraziti favorit u susretu s Riječanima, koji imaju svoja razmišljanja.

– Utakmica nam je na neki način nagrada za sve ostvareno u prošloj sezoni. Moramo se pokazati u što boljem svjetlu i dati sve od sebe. Ovo će nam biti prilika da se iskažemo. Ne znam što očekivati, osim da damo sve od sebe, da se možemo pogledati u oči. Cilj je da svaki pruži svoj maksimum i bit ćemo zadovoljni. Ako izgubimo, da to bude sa što manjom razlikom, da na uzvratu napunimo tribine te tako na pravi način započnemo sezonu.

Domaćini, koji su jedna od boljih francuskih momčadi, kao da najavljuju Zamećanima ono što ih očekuje tijekom sezone, teške izazove u ispunjavanju primarnih domaćih zadaća, lov na bodove u Premijer ligi, koja je smanjena na samo deset klubova. Europsko »predjelo« je, međutim, ono što je sada u mislima kapetana Milana Uzelca i njegovih mlađih suigrača, koji mjesec dana od svojega prvog okupljanja trebaju vidjeti kakve su im trenutne mogućnosti.

– Iza nas je tek prvi dio priprema s obzirom da nam prvenstvo počinje tek 25. rujna, stoga smo na polovici zamišljenog rada – kaže trener »Zameta« Marin Mišković.

– Tako smo i složili treninge. Primarno nam je, naime, domaće prvenstvo. Recimo da smo okončali kondicijski dio priprema, tek sada ulazimo u onu drugu fazu rada. Normalno, nismo otišli u Francusku s mislima o predaji, ali ove dvije utakmice s »Creteileom« nam se uklapaju u pripremni ciklus.

Riječka momčad doživjela je ljetos znatne promjene, otišlo je niz igrača, došli su Kružić i Lučin.

– Otišlo nam je puno igrača, praktički njih petorica iz prve osmorice. To je jako puno. Imali smo ekipu koja je bila tri godine na okupu, a sada smo došli do toga da imamo novu vanjsku liniju jer su otišli lijevi i desni bek. Moramo uigrati novu vanjsku liniju s Kružićem, Miličevićem i Lučinom. Trebat će vremena da se sve to uhoda. Miličevićevo stanje ide na bolje, ali još nije sasvim fit nakon ozljede.

Trener Zamećana, kao i njegovi momci, ima samo riječi hvale za svoje večerašnje suparnike.

Nova ekipa

– »Creteil« je klub posložen u svim segmentima, od uprave do igrača. Oni će vjerojatno daleko dogurati u ovom natjecanju. To je ozbiljna ekipa, koja je prošle sezone kod kuće svladala »PSG« te još neke ekipe iz gornjega doma francuskog rukometa. Ako bismo uspoređivali kvalitetu, »Creteil« je možda nešto nižeg ranga vrijednosti od našeg »PPD Zagreba«, možda korak niže. Za nas je ovo velik izazov. Imamo prilike vidjeti gdje smo u odnosu na jednu takvu momčad.

Gosti iz Rijeke su svjesni da sve polazi od obrane, naravno da razmišljaju na koji se način treba suprostaviti napadima francuskih domaćina.

– Planiramo igrati svoju igru. Imamo dvije-tri vrste zone, vidjet ćemo što ćemo primjenjivati, ovisno o raspletu situacije na utakmici. Riječ je o našim zonama »6-0« i »5-1«, a tu je i obrana »4-2«. U svakom slučaju, želja nam je da naša momčad odigra čim discipliniranije, borbenije i odgovornije, a ove dvije utakmice će nam odlično poslužiti za uigravanje te pripremu uoči ligaške sezone. Očekujemo da će momci dati sve od sebe inspirirani imenom suparnika. Nismo došli na izlet.