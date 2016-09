I ja sam osobno iznenađen sjajnim rezultatima hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Riju, svjedočio sam nekim od tih uspjeha, a posebno me dojmila proslava zlata jedriličara Šime Fantele i Igora Marenića, kazao je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach u subotu u Zagrebu.

Bach je u jednodnevnom posjetu Zagrebu gdje će uveličati proslavu 25.godišnjice osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora, pa se u subotu ujutro sastao s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović, a navečer će biti posebni gost na glavnoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice u Muzeju suvremene umjetnosti.

Čelni čovjek svjetskog sporta po prvi je puta kao predsjednik MOO-a u Hrvatskoj, iako je priznao da je često bio u našoj zemlji i u ratnim vremenima, a točno na današnji dan prije tri godine Bach je u Buenos Airesu izabran za devetog predsjednika MOO-a.

»Nisam ni znao da danas u Zagrebu slavim tri godine predsjednikovanja. Drago mi je što je Hrvatska prva zemlja koju posjećujem nakon Olimpijskih igara u Riju gdje je upravo vaša zemlja postigla izuzetan uspjeh. Znao sam otprije da ste sportska zemlja s velikim potencijalom, ali sam i ja osobno ostao iznenađen s 10 osvojenih medalja, čak četiri više od prijašnjih Igara u Londonu. S pet zlata Hrvatska je jako visoko, čak 17. na ljestvici odličja i to je izuzetan uspjeh osobito ako se zna da je konkurencija na svakim Igrama sve jača i jača, a i velike sportske velesile se u zadnje vrijeme trude biti vrhunske u baš svim sportovima, pa se do odličja dolazi puno teže nego ranije. Predsjednica Grabar-Kitarović mi je jutros kazala da je Hrvatska mala zemlja ljudi vellikog srca, a ja bi dodao da ste mala zemlja velikih sportaša, upravo zbog tog srca. Oduševilo me kad sam vidio da se ljudi bave sportom i u vrtu presjedničke rezidencije, a uspjeh iz Rija sigurno je potvrda izvrnog rada Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu sa Zlatkom Matešom«, kazao je Bach, koji je priznao da je u Riju osobno svjedočio osvajanju medalja hrvatskih sportaša, pa i spornoj utrci veslačkih samaca u kojoj je Damir Martin za nekoliko tisućinki u foto-finišu ostao bez zlatnog odličja.

»Bio sam na toj utrci s predsjednikom Matešom i priznajem da sam mu odmah čestitao na zlatu. Moj stav je da se trebaju poštovati pravila međunarodnih sportskih saveza, u ovom slučaju veslanja, u kojem vrijedi pravilo da se ne dijele medalje kao u plivanju. Naravno da je nakon 2000 metara pomalo nepravedno izgubiti zlato zbog tisućinki sekunde, ali sam razgovarao s još nekim sportašima, koji nisu izravno uključeni u taj slučaj, a oni su mi rekli da je to sport i da se poštuje razlika, koliko god mala bila. Ne znam hoću li viditi Martina večeras, ali bi mu čestitao na osvojenom srebru i svom trudu koji je uložio. Znam da nije najsretniji čovjek na svijetu, no trebat će vremena da shvati da je osvojio srebro, a ne izgubio zlato. Nije Martin jedini hrvatski uspjeh kojem sam svjedočio, gledao sam vaše tri atletske medalje, a posebno me se dojmila proslava zlata vaših jedriličara u klasi 470, prevrnuli su brod u slavlju i to je bilo za pamćenje«, izjavio je Bach, koji je odbio komentirati pitanje jednog od novinara da uoči nedjeljnih izbora niti jedna stranka u Hrvatskoj u svojim programima ne spominje sport.

»To ne mogu komentirati jer bi to bilo izravno mješanje u politiku uoči važnih izbora. Samo ću spomenuti da MOO nije politička organizacija, ali nije ni apolitična. Mi uvijek tražimo partnere u politici koje nam mogu pomoći u unaprijeđenju sporta na svim razinama«.

Predsjednik MOO-a je upitan i o najvećoj prijetnji modernog olimpizma dopingu, te činjenici da je ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno ponovno potvrdio za ministra sporta Vitalija Mutka, iako je ruski sport pod teškim optužbama za sustavan i od države sponzoriran doping zbog čega brojni ruski sportaši nisu mogli nastupiti u Riju.

»Vi znate da smo uoči Igara u Riju zauzeli stav da sportaši ne mogu biti kažnjeni u cjelini za grijehe određenih struktura. Ruski sportaši su ipak nastupili u Rio de Janeiru, odluku smo prepustili sportskim savezima, za razliku od Paraolimpijskog olimpijskog odbora, u kojem nije prisutna ta podjela na sportske saveze, pa su oni Rusiji u potpunosti zabranili nastup. Mi smo u Riju odbili izdati akreditacije bilo kome iz Ruskog ministarstva sporta, a nedavno smo u MOO-u utemeljili istražnu komisiju koja će podrobno ispitati sve optužbe za doping za vrijeme Zimskih olimpijskih igara u Sočiju prije dvije godine. Također, namjeravamo ponovno testirati sve uzorke svih ruskih sportaša koji su nastupili na tim Igrama, kako bi se uvjerili da nije bilo zataškavanja i manipulacije«, izjavio je Bach, koji je ovih dana u središtu pozornosti jer nije nazočio svečanom otvaranju Paraolimpijskih igara u Rio de Janeiru.

»Znam da je to preuveličano u tisku jer sam, navodno, prvi predsjednik MOO-a koji nakon 32 godine nije nazočio otvaranju Paraolimpijskih igara. Moj put u Rio je bio planiran, ali je istina da je upravo u to vrijeme preminuo moj veliki prijatelj i bivši njemački predsjednik Walter Scheel. U dvojbi između puta u Rio i pogreba bliskog prijatelja kojeg poznajem više od 40 godina prevladali su ljudski razlozi. Reći ću i to da sam trebao i danas biti u Rio de Janeiru, ali jednostavno nisam mogao po drugi puta u samo tri mjeseca otkazati posjet Hrvatskoj. Trebao sam doći u Zagreb u lipnju, ali sam tada morao otkazati zbog pogreba Mohamada Alija. Naglašavam da sve nema veze sa slučajem predsjednika Europskih olimpijskih odbora Patricka Hickeya, koji je za vrijeme OI uhićen u Riju zbog navodne preprodaje ulaznica, a mediji su pisali da se u Brazilu od mene traži da svjedočim u tom slučaju. Hickey je nedužan dok mu se ne dokaže krivnja, a ja kao predsjednik MOO-a nisam dobio nikakav službeni poziv brazilskih vlasti«, zaključio je Bach.

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora će se večeras u Muzeju suvremene umjetnosti sastati s velikim brojem hrvatskih osvajača olimpijskih odličja, a najboljim i najperspektivnijim mladim hrvatskim sportašima uručit će tradicionalne godišnje nagrade »Dražen Petrović«.