U utorak je u Dubrovniku održan ždrijeb skupina vaterpolske Lige prvaka, a branitelj naslova Jug CO će igrati u skupini B s talijanskim Pro Reccom, španjolskom Barcelonetom, beogradskim Partizanom te još dva od četiri pobjednika u trećem kvalifikacijskom krugu.

U skupini A Lige prvaka nalaze se grčki Olympiacos, mađarski Szolnoki, njemački Spandau 04 i francuska Nica te pobjednici kvalifikacijskih skupina B i D.

Kako je domaćin završnog turnira "Final Six" mađarski Szolnoki, iz skupine A uz Mađare prolaze još druge dvije najbolje momčadi. U Jugovoj skupini B će plasman na završni turnir trebati biti među tri najbolja kluba.

Konačan sastav skupina bit će poznat tek 9. studenog, kad su na rasporedu uzvratni susreti trećeg kvalifikacijskog kruga. Grupna faza Lige prvaka trajat će od 30. studenog do 26. travnja sljedeće godine, a "Final Six" je na rasporedu od 25. do 27. svibnja 2017.

Ždrijeb prvog kvalifikacijskog kruga napravljen je još ranije, a 23 kluba podijeljenja su na četiri turnira koji su na rasporedu od 30. rujna do 2. listopada. Hrvatski je predstavnik splitski Mornar koji će igrati u skupini A. Domaćin tog turnira je rumunjska Oradea, a uz Splićane još nastupaju turski Galatasaray i nizozemski Utrecht.

Kvalifikacijska skupina B igrat će se u Budimpešti, a uz domaći OSC Budapest nastupit će njemački Hannover 1898 i nizozemski Barendrecht. Skupini C domaćin je La Valleta, a uz istoimenog domaćina za plasman u Ligu prvaka borit će se Jadran iz Herceg Novog, bukureštanska Steaua i poljska Arkonia iz Szczecina. Porto je domaćin turnira skupine D, a uz portugalskog prvaka Clube Fluvial Portuense nastupit će talijanski BPM Sport Management iz Verone, turski ENKA Sport Club i ruski Sintez iz Kazanja.

Predsjednik Uprave VK Jug Lukša Jakobušić rekao je da je skupina dosta jaka, ali da je Jugu mjesto na 'Final Sixu", nakon što su europski vaterpolski prvaci doznali da će u sljedećoj sezoni Lige prvaka igrati protiv Pro Recca, Barcelonete, Partizana i još dvije momčadi iz kvalifikacija.

"Izbjegli smo Szolnoki koji je domaćin, a s ovom ekipom, na ovom nivou ne možemo reći da nam je svejedno, ali trebali bi proći. Grupa je jaka jer su s nama tri zadnja osvajača Lige prvaka. Trenutno ne znamo tko će biti na petom i šestom mjestu u skupini, odnosno tko će biti pobjednici kvalifikacijskih utakmica A i C. Kvalifikanti su jaki ove godine, ali nama je mjesto na Final Sixu", rekao je Jakobušić te dodao kako će se za preostala četiri mjesta u skupinama natjecati tridesetak klubova kroz tri kvalifikacijska ciklusa.

U Dubrovniku su večeras izvučene i skupine LEN Eurokupa. Zagrebačka Mladost je u skupini A s francuskim Montpellierom i Pays D'Aix Natationom te ruskim Šturnom 2002. U skupini B su mađarski FTC, njemački Bayer Uerdingen i splitski POŠK. Skupinu C čine talijanski Napoli, crnogorski Primorac, mađarski BVSC Zuglo te SK Hornets iz Slovačke. U skupini D su ruski Kinef Kiriši, talijanski Posillipo, njemački OSC Postdam te španjolska CN Terassa.

Prva kvalifikacijska runda za Eurokup igra se od 14. do 16. listopada.