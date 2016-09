PODGORICA Hrvatska U-18 vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov svjetskog juniorskog prvaka u Podgorici nakon što je u finalu svladala domaćina Crnu Goru sa 16-13 (2-2, 7-5, 2-4, 5-2).

Crna Gora povela je sa 2-0, no Hrvatska je već do kraja prve četvrtine uspjela nadoknaditi zaostatak da bi u drugoj preuzela kontrolu zahvaljujući sjajnoj igri u napadu. Uslijedila je krizna treća četvrtina u kojoj je Crna Gora stigla i do vodstva od 11-10, no u posljednjih osam minuta su izabranici Joška Krekovića bili dominantni i na kraju ostvarili sigurnu pobjedu.

Pet golova za Hrvatsku u finalu postigao je Lovro Paparić, po tri Jacob Merčep i Matias Biljaka, po dva Marko Valečić i Zvonimir Butić, a jednoga Franko Lazić, vrata je čuvao Luka Podrug, a još su igrali Branimir Herceg, Karlo Kreković, Duje Pejković i Petar Bratim.

U sastavu Crne Gore najefikasniji je s tri gola bio Aleksa Ukropina.

Brončane medalje osvojili su juniori iz Mađarske koji su u susretu za treće mjesto bili bolji od vršnjaka iz Italije sa 12-8.