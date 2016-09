Hrvatski izbornik Željko Krajan je nakon pobjede Hrvatske nad Francuskom 3-2 u polufinalu, već plasman u finale Davis Cupa nazvao je »povijesnim rezultatom« te istaknuo kako reprezentacija ima priliku napraviti ono što je i najavila krajem prošle sezone.

»Nismo još ni svjesni ovog rezultata kojeg smo priželjkivali, jer smo konačno došli do domaćeg terena u ovoj fazi natjecanja. Igrali smo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, iako su i oni imali neke probleme i par otkaza, ali i dalje su imali igrače iz samog svjetskog vrha i na papiru su bili favoriti. Sve smo to uspjeli prebroditi i ostvariti već sad povijesni rezultat, a još smo u igri da napravimo ono što smo najavljivali krajem prošle godine«, rekao je hrvatski Davis Cup izbornik

Željko Krajan sažimajući dojmove nakon trodnevne borbe s Francuskom.

Krajan je naglasio važnost podrške publike u Zadru.

»Sigurno da je i to bila dodatna prevaga. Trebala nam je ta pomoć s tribina, jer se to u Davis Cupu često pokazalo kao prevaga. Zato smo i odabrali ovaj grad, jer smo priželjkivali ovakvu atmosferu. Pomogli su i Marinu da fizički izdrži do kraja, jer u takvoj atmosferi ideš i preko svojih mogućnosti. Marin je u ovom meču bio pravi vođa, dobio je sve svoje mečeve, pokazao je svoju kvalitetu i zasluženo smo u finalu.«

Krajan još nije želio govoriti o mogućem mjestu odigravanja finala u slučaju da u njemu Hrvatska ugosti Argentinu.

»Još je prerano o tome govoriti. Nismo razgovarali. Moramo vidjeti koje su opcije, želje. Nismo samo mi u pitanju, tu je i Savez koji je organizator. Još je prerano razmišljati o tome.«

Hrvatski reprezentativci su uoči ovogodišnjeg natjecanja u Davis Cupu najavili da će pokušati konkurirati za finale, a izbornik je objasnio na čemu su temeljili svoj optimizam.

»Često zadnjih godina nismo imali kompletnu reprezentaciju na okupu. Često nije bilo Marina, pa nije bilo Ivana, Delić je ulazio u singl, Škugor je igrao parove. Krpali smo se, a ipak smo nekako uspjevali pobjeđivati u tim mečevima bez najbolje ekipe. Jednostavno smo osjetili da smo možda zavrijedili, nakon što smo sve to prošli i upjeli ostati složni, Nije bilo nikakvih garancija, bilo je puno jačih momčadi na papiru, ali imali smo tu ekstra motivaciju. Dugo nismo igrali kod kuće i vjerovali smo da ćemo u nekoj fazi natjecanja igrati doma. Dogodilo se, i na kraju smo tu želju, koja se možda činila malo nerealnom, pretvorili u stvarnost.«

Najteži trenutak na putu do finala svakako je bio prvi dan četvrtfinalnog dvoboja u Portlandu, nakon kojeg su Amerikanci imali prednost od 2-0, a pred Krajanovim izabranicima se nalazio okršaj s najboljim svjetskim parom u povijesti.

»Iskreno, u tom trenutku sigurno nisam razmišljao o finalu. No, nakon tih 0-2, nakon tog preokreta, sigurno smo osjetili da bi to mogla biti ta godina. Za osvojiti Davis Cup moraš negdje napraviti iznenađenje, moraš izvući nemoguće. Mi smo to napravili i nadam se da će se to na kraju pokazati kao prevaga«, zaključio je Željko Krajan koji je nakon Nikole Pilića postao drugi hrvatski izbornik koji će voditi momčad u finalu Davis Cupa.