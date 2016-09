NOVO 22.00 Hrvatski tenisač Mate Pavić i Njemica Laura Siegmund plasirali su se u finale mješovitih parova na US Openu, oni su u polufinalu svladali Tajvanku Yung-Jan Chan i Srbina Nenada Zimonjića sa 7-6 (5), 7-5.

Pavić i Siegmund dobili su prvi set koji je imao neobičan razvoj. Oni su poveli sa 5-1 samo da bi Chan i Zimonjić s pet uzastopnih gemova stigli do vodstva 6-5 kod kojega su imali i dvije vezane set-lopte. No, Pavić i Siegmund su uspjeli izboriti »tie-break« u kojemu su brzo poveli sa 4-1 i tu prednost držali do 6-3 kada su imali i dvije set-lopte na svom servisu. No, nisu iskoristili niti jednu, ali zato jesu treću na servis suparnika.

Nakon što su Pavić i Siegmund dobili prvi gem drugog seta na vlastiti servis, u drugom gemu su poveli sa 0-30 kada je kiša prekinula dvoboj.

Nakon kraćeg kišnog prekida Chan i Zimonjić su poveli sa 3-1, no Pavić i Siegmund odmah su vratili izgubljeni servis da bi kod vodstva 6-5 ostvarili još jedan »break« za pobjedu.

U finalu u petak će Pavić i Siegmund igrati protiv boljih iz susreta Amerikanaca Coco Vandeweghe i Rajeeva Rama te Njemice Anna-Lene Groenefeld i Kolumbijca Roberta Faraha.

U drugom polufinalu mješovitih parova igrat će Amerikanci Coco Vandeweghe i Rajeev Ram protiv Njemice Anna-Lene Groenefeld i Kolumbijca Roberta Faraha.