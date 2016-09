Gornji dio četvrtfinalnog ždrijeba posljednjeg Grand Slam turnira sezone popunili Đoković i trojica francuskih tenisača, što je loša vijest uoči polufinalnog dvoboja Davis Cupa između Hrvatske i Francuske u Zadru, za koji će izbornici najkasnije u utorak morati nominirati svoje četvoricu igrača. Đoković će se za polufinale boriti protiv Tsonge, dok će Lucas Pouille do svog prvog polufinala pokušati doći preko sunarodnjaka Gaela Monfilsa.

NEW YORK – Branitelj naslova i prvi tenisač svijeta Novak Đoković u osmini finala US Opena lakoćom je nadigrao Britanca Kylea Edmunda sa 6-2, 6-1, 6-4 i probio se do četvrtfinala, što nije uspjelo Španjolcu Rafaelu Nadalu od kojeg je sa 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (6) bolji bio Francuz Lucas Pouille.

Tako su gornji dio četvrtfinalnog ždrijeba posljednjeg Grand Slam turnira sezone popunili Đoković i trojica francuskih tenisača, što je loša vijest uoči polufinalnog dvoboja Davis Cupa između Hrvatske i Francuske u Zadru, za koji će izbornici najkasnije u utorak morati nominirati svoje četvoricu igrača. Đoković će se za polufinale boriti protiv Tsonge, dok će Lucas Pouille do svog prvog polufinala pokušati doći preko sunarodnjaka Gaela Monfilsa.

U konkurenciji tenisačica Njemica Angelique Kerber ostala je u lovu na Serenu Williams i njezinu krunu najbolje svjetske tenisačice. Kerber je sa 6-3, 7-5 bila bolja od Čehinje Petre Kvitove. Najbolja njemačka tenisačica je ulaskom u četvrtfinale ostvarila svoj najbolji rezultat u New Yorku nakon plasmana u polufinale 2011. godine.

Niz odličnih igara u Flushing Meadowsu nastavila je i preporođena Dankinja Caroline Wozniacki. Dvostruka finalistica US Opena (2009. i 2014.) po peti je put u karijeri stigla do četvrtfinala na ovom turniru pobijedila Amerikanku Madison Keys sa 6-3, 6-4. Wozniacki će za ulaz u peto polufinale igrati protiv Latvijke Anastazije Sevastove, a Kerber će za suparnicu imati prošlogodišnju finalisticu Talijanku Robertu Vinci, koja je prije godinu dana u polufinalu šokirala Serenu Williams.

Večeras oko 22.00 sata po hrvatskom vremenu svoje će mjesto u četvrtfinalu pokušati izboriti Ivo Karlović kojeg čeka obračun s Japancem Keijem Nishikorijem. U noći s ponedjeljka na utorak, posljednji meč na središnjem stadionu Arthur Ashe odigrat će Ana Konjuh i Poljakinja Agnieszka Radwanska, a one će se boriti za posljednje upražnjeno mjesto u četvrtfinalu.