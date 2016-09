NEW YORK Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u 4. kolo ovogodišnjeg izdanja posljednjeg »grand slam« turnira, US Opena u New Yorku, pobjednika ovog turnira iz 2014. i prošlogodišnjeg polufinalista je sa 6-4, 6-3, 6-3 svladao Amerikanac Jack Sock za samo sat i 41 minutu igre.

U dvoboju protiv Socka Čilić tijekom sva tri seta nije uspio osigurati niti jednu »break-loptu«, dok je on čak četiri puta gubio svoj servis. Prvi je put s mnoštvom pogrešaka praktički darovao »break« Socku u sedmoj igri prvog seta, a slično je ponovio i u trećoj igri drugog.

Kada je servirao za ostanak u drugom setu odigrao je još jedan loš gem na svom početnom udarcu i ponudio Socku prednost da prvi servira u trećoj dionici igre. U tom je setu Čilić pokleknuo u osmoj igri, a potom je Sock mirno odservirao za prolazak među 16 najboljih u New Yorku.

Amerikanac je sjajno servirao tijekom čitavog dvoboja, osvojio je 86 posto poena nakon što bi ubacio prvi servis, a čak 71 posto nakon svog drugog servisa. S druge strane, Čilić je imao samo 49 posto ubačenog prvog servisa, a i realizacija nakon drugog servisa mu je bila samo 49 posto, pa se od ovogodišnjeg US Opena oprostio mnogo ranije no što je planirao.

Bio je ovo drugi međusobni susret Čilića i Socka i druga pobjeda Amerikanca koji je slavio i sredinom srpnja u dvoboju Davis Cupa u Portlandu.