NEW YORK Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni plasirala se u 2. kolo posljednjeg ovogodišnjeg »grand slam« turnira, US Opena u New Yorku, ona je u 1. kolu za manje od sat vremena svladala Francuskinju Alize Cornet sa 6-4, 6-1.

Lučić-Baroni odlično je ušla u dvoboj, povela sa 4-1, Cornet se uspjela vratiti na 4-4, ali kada je morala servirati za ostanak u prvom setu naša 34-godišnja veteranka joj je još jednom oduzela servis i riješila tu dionicu igre u svoju korist sa 6-4.

U drugom setu Lučić-Baroni je ponovno vrlo brzo stigla do »breaka«, ali ovaj put nije dopustila Francuskinji povratak već je odjurila do konačnih 6-1.

Suparnica Lučić-Baroni u 2. kolu bit će druga igračica svijeta, Njemica Angelique Kerber koja je u prvom setu izbacila Slovenku Polonu Hercog. Kod rezultata 6-0, 1-0 za Kerber Hercog je predala dvoboj.