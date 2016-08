Ivo Karlović zabio je 61 as, što je novi rekord US Opena, u pobjedi nad Yen-Hsunom Luom iz Tajpeha sa 4:6, 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (5), 7:5 u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Za razliku od Diva sa Šalate, oprostio se Ivan Dodig, kojeg je sa 6:3, 6:4, 6:7 (4), 7:5 pobijedio Ukrajinac Ilija Marčenko.

Tri sata i 46 minuta trebalo je Karloviću za pobjedu. Zabio je puno aseva, samo se triput u jednom meču zabilo više (Isner 113, Mahut 103), ali to nije ni njegov rekord budući da ih je protiv Radeka Štepaneka u Davis Cupu u porečkoj »Žatiki« zabio 78. U porazu. Izgubio je i dosadašnji rekorder US Opena Richard Krajicek, Nizozemac ih je 1999. pogodio 49, ali slavio je Jevgenij Kafeljnikov. No, 211 centimetara visoki Zagrepčanin nije želio doživjeti istu sudbinu, u 12. gemu petoga seta prvi i jedini put oduzeo servis tenisaču iz Tajpeha, što mu je donijelo prolaz.

– Znao sam da je bilo puno asova, u jednom razdoblju gotovo je svaki moj servis bio as. Krenulo me je. No, nisam znao da sam ih pogodio toliko i postavio novi rekord. Servis je moj najbolji udarac. Puno sam radio na njemu i ponosan sam kako je ispao.

Adrenalin

U drugom setu Karlović je zabio čak 22 asa, u petom setu »samo« deset asova.

– Starim! Morat ću malo više poraditi na servisu – našalio se Karlović, koji se u drugom kolu sastaje s ljevorukim Amerikancem Donaldom Youngom, 56. igračem svijeta, prije 11 godina juniorskim brojem jedan.

Mogao je »doktor Ivo« lakše dobiti, imao je 4:2 u »tie breaku« trećega seta, ali izvukao se iz rupe.

– Adrenalin. Kako je meč tekao, ja sam bio sve bolji – dodao je Karlović, koji je dobio 91 posto poena kada je ubacio prvi servis. Imao je deset dvostrukih servis pogrešaka i još samo toliko neforsiranih pogrešaka. Impresivno. S obzirom na 37 godina na leđima... Iskoristio je jednu od osam, spasio četiri od pet »break« lopti. Sada je na 11.277 aseva u karijeri, 1.146 više od drugoplasiranoga Gorana Ivaniševića. Ove sezone Karlović je drugi na Touru s 835 asova, vodi Amerikanac John Isner (912).