Poslije prvog dana polufinalnog dvoboja Davis Cup reprezentacija Hrvatske i Francuske u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića rezultat je 1-1, nakon što je Richard Gasquet u prvom meču svladao Bornu Ćorića sa 6-2, 7-6 (5), 6-1, a Marin Čilić izjednačio pobjedom nad Lucasom Pouilleom 6-1, 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Najbolji hrvatski tenisač je do izjednačujućeg boda nakon dva sata i 55 minuta borbe i uz gubitak jednog seta. Čilić je projurio prvim setom, a do pobjede je mogao jednostavnije i brže da je u drugom setu bolje koristio brojne prilike za 'break'. Kod vodstva 4-2 propustio je 0-40 i još jednu prednost za 'dupli' break te potom izgubio servis. No, u 11. gemu je opet došao do 'breaka' i imao tri povezane set-lopte (40-0), ali je dopustio Pouilleu da mu oduzme servis i izbori 'tie-break'.

Srećom, u odlučujućem gemu je ipak osigurao prednost od dva seta.

Pouille je bolju igru u trećem setu kapitalizirao s dva 'breaka' i zadržao je izglede za preokret. Ipak, hrvatski 'broj 1' pronašao je igru s početka meča, otvorio četvrti set vodstvom 3-0 i mirno priveo dvoboj kraju za svoju 20. pobjedu u pojedinačnim Davis Cup dvobojima.

Za subotnji dvoboj parova Željko Krajan je nominirao Ivana Dodiga i Marina Draganju, ali je prilično izvjesno da će se Dodigu pridružiti Marin Čilić, kao što je to bio slučaj i u dvoboju s Amerikancima u Portlandu. Yannick Noah će ostati pri svom prvom izboru pa će važan bod Francuskoj pokušati donijeti Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert. Dvoboj parova započet će u 15 sati.

HRVATSKA – FRANCUSKA 1-1

Richard Gasquet – Borna Ćorić 6-2, 7-6 (5), 6-1

Marin Čilić – Lucas Pouille 6-1, 7-6 (4), 2-6, 6-2

Borna Ćorić je nakon poraza od Richarda Gasqueta (6-2, 7-6, 6-1) priznao da je francuski tenisač bio bolji i nije želio tražiti izgovor u nedavnoj ozljedi koljena, zbog koje je njegov nastup u Zadru bio upitan.

»Nema potrebe da pričamo o koljenu. Cijela momčad je odlučila da ću igrati, preuzeli smo rizik. No, Richard je bio bolji. Onda sam se ja malo nesvjesno i štedio, nisam stoposto ulazio na neke duge izmjene. Nisam fizički bio stoposto, ali kad izađeš na teren, onda nema opravdanja. I dalje mislim da je to bila dobra odluka«, izjavio je Ćorić na konferenciji za medije nakon meča koji je loše otvorio.

»Prvi set sam se malo tražio, pa bih malo forsirao, pa bih malo stao. Nisam imao pravu ideju kako osvojiti poen. Imao sam plan, ali kad ne igram par tjedana, onda to poremeti moju koncepciju, a u tome sam najjači. Izbaci me to iz moje komforne zone«, priznao je Ćorić.

Ipak, zadovoljan je bio drugim setom u kojem je dvaput propustio prednost 'breaka'.

»Drugi set sam igrao dobro, bio sam zadovoljan kako sam igrao.«

Nakon što je izgubio taj set, u trećem više nije bio sposoban pružiti jači otpor.

»U trećem setu sam fizički pao. I u drugačijim okolnostima bilo bi se teško vratiti nakon 0-2 u setovima.«

Ćorić je posebno bio nezadovoljan svojim početnim udarcem.

»Ono što je cijeli meč bilo loše, bio je servis. Postotak prvog servisa je bio kriminalan.«

Za kraj je istaknuo važnost navijača, pogotovo u danima koji dolaze.

»Publika nije bila loša, bilo je dosta ljudi, ali treba nam još glasnija, još vatrenija podrška. To bi moglo biti ključno u subotu i nedjelju.«

Richard Gasquet je nakon pobjede bio vrlo sretan i prepun hvale za svog suparnika.

»On je jedan od najboljih mladih igrača, uskoro će biti u Top 10, u to sam uvjeren. Znam da je veliki borac i zato sam bio jako sretan kad sam osvojio drugi set. To je bilo ključno. On se mogao vratiti u meč, steći samopouzdanje, povući publiku za sobom, tako da sam sretan što sam pobijedio u tri seta. Nisam znao što očekivati.

Nisam igrao od US Opena. Zadovoljan sam kako sam igrao, što je važno ako ću morati opet igrati u nedjelju.»«

Gasquet je u reprezentaciju ušao tek nakon što su zbog ozljeda otpali Jo-Wilfried Tsonga i Gael Monfils.

»Meni uvijek pričinjava zadovoljstvo igrati za reprezentaciju. S obzirom na to da nisam ni trebao biti ovdje, još mi je draže što sam osvojio važan bod za momčad.«

No, Gasquet zna da je put do pobjede u Zadru još jako dugačak.

»Bilo bi sjajno ponovno zaigrati u finalu, ali tek smo osvojili jedan bod. Hrvatska je odlična reprezentacija i bit će jako teško doći do pobjede. Naravno, svi želimo doći do finala i osvojiti naslov«, zaključio je 30-godišnji Francuz.