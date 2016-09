ZAGREB Najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković ovogodišnju je sezonu završila bez poraza nakon što je bila najbolja u natjecanju bacačica diska i na mitingu u svom rodnom Zagrebu.

Perković je na svom posljednjem natjecanju u sezoni slavila s hicem od 67.86 metara još jednom potvrdivši kako je trenutačno klasa za sebe. Drugoplasirana Njemica Nadine Mueller bacila je više od pet metara manje (62.46m), dok je treće mjesto zauzela Francuskinja Melina Roberet-Michon (61.42m).

»Izuzetno sam zadovoljna što sam sezonu koja je bila duga završila bez poraza i ispunila svoja velika očekivanja. Bilo je malo hladno za postići bolji rezultat, ali bi sa svakim svojim hicem pobijedila, a vidjela sam da suparnice to nisu mogle pratiti. Sada mi slijede dva tjedna terapije, pa dva tjedna odmora nakon kojih će početi pripreme za novu koje ću, kako sada stvari stoje, u cijelosti obaviti u Hrvatskoj«, rekla je Perković i napomenula da sljedeće godine neće forsirati pobjede na svim natjecanjima.

»Počet ću s mitingom Dijamantne lige u Dohi i neću odmah krenuti oštro nego ću postepeno dizati formu kulminacija koje bi trebala doći na SP u Londonu«.

Perković je tako ove godine osvojila naslov olimpijske pobjednice u Rio de Janeiru, europske prvakinje u Amsterdamu, slavila je na svih sedam mitinga »Dijamantne lige«, te na domaćem terenu u Zagrebu. Priliku za »savršenu sezonu« imala je i 2013. godine kada je osvojila naslov svjetske prvakinje, pobijedila na svim mitinzima »Dijamantne lige«, ali u Zagrebu ju je pobijedila Amerikanka Gia Lewis-Smallwood.

Ugodno je iznenađenje priredio Ivan Horvat koji je pobijedio u natjecanju skakača s motkom izjednačivši pritom osobni i hrvatski rekord sa 5.70m. Iako je nakon osiguranja pobjede imao priliku napasti visinu rekorda mitinga od 5.75m, 23-godišnji Osječanin odlučio je podići lwetvicu na čak 5.80m no to se u ovom trenutku pokazalo kao preambiciozno. Drugo je mjesto sa 5.50m zauzeo Latvijac Mareks Arents, a treće Francuz Valentin Lavillenie sa 5.30m.

Pobjednik memorijalne utrke »Boris Hanžeković« na 110 metara s preponama je Francuz Pascal Masrtinot-Lagarde, on je po vrlo hladnom vremenu slavio sa skromnim rezultatom od 13.35 sekundi, dvije stotinke sporiji bio je njegov sunarodnjak Wilhelm Belocian, dok je treće mjesto zauzeo Mađar Balasz Baji sa 13.49.

»Ja sam izuzetno sretan što sam pobijedio na jednom od najboljih mitinga. To uistinu mislim jer je tijekom mitinga bilo puno glazbe koja nas je opustila. Hladnoća me nije smetala jer se na utrci ide čovjek protiv čovjeka. Najvažnije je pobijediti, a kada pobijediš zaboraviš hladnoću«, kazao je Martinot-Lagarde.

U utrci atletičarki na 100 metara s preponama najbrža je bila američka veteranka Dawn Harper-Nelson sa 12.71 ispred hrvatske rekorderke Andree Ivančević koja je trčala 12.88 što je za samo stotinku sporije od njezina hrvatskog rekorda, ali je i njen najbolji rezultat sezone.

»Kada sam prošla ciljem mislila sam da sam srušila rekord, tome sam se i nadala. Ali, za bolje rezultate nedostaje mi utrka. One mi fale zbog brojnih ozljeda koje me ometaju. No, imat ću još jednu šansu za rekord u petak u Bruxellesu na posljednjem mitingu Dijamantne lige«, izjavila je Ivančević.

Jedini rekord mitinga u utorak postavila je srpska skakačica u dalj Ivana Španović. Osvajačica brončane medalje iz Rija u Zagrebu je bila najbolja sa 7.03m čime je za 24 centimetra popravila dosadašnji rekord kojega je od 2012. godine držala Britanka Shara Proctor. Drugo mjesto zauzela je Britanka Jazmin Sawyers sa 6.68m, a treće Proctor sa 6.55m.

Odličan rezultat s obzirom na kraj sezone ostvario je 33-godišnji Jamajčanin Asafa Powell na 100 metara. On je slavio s vremenom 10.01 sekundi ispred tri Britanca, Joela Fearona sa 10.06, Jamesa Dasaloua (10.10) i Adama Gemilija (10.11).

U skromnom natjecanju skakačica u vis hrvatska predstavnica Ana Šimić bila je tek peta s preskočenih 1.85m. Pobijedila je Uzbekistanka Svetlana Radživil sa 1.89m ispred Ukrajinki Julije Levčenko i Irine Gerašničenko koje su preskočile istu visinu.

Najjača disciplina ovogodišnjeg mitinga po imenima i rezultatima održana je u ponedjeljak pored fontana kada je u bacanju kugle Memorijal Ivana Ivančića osvojio olimpijski pobjednik iz Rija, Amerikanac Ryan Crouser i to s novim rekordom mitinga od čak 22.28 metara. On je za šest centimetara popravio šest godina stari rekord mitinga sunarodnjaka Christiana Cantwella, te uspio pobijediti Novozelanđanina Toma Walsha, koji je pobijedio na prva dva natjecanja kod fontana prošle i pretprošle godine. Walshu za treću uzastopnu pobjedu nije bio dovoljan niti novi osobni rekord od 22.21m kojega je bacio također u petoj seriji.

Crouserov i Walshov rezultat iz Zagreba su drugi i peti najbolji u svijetu ove godine. Bolje od 22.28m Crouser je bacio samo u finalu OI u Riju (22.52m), dok su od Walshovih 22.21m bolja još samo dva Crouserova hica također iz Rija (22.26m, 22.22m). Treće mjesto zauzeo je Amerikanac Darrell Hill sa 21.44m, dok je hrvatski reprezentativac Stipe Žunić natjecanje završio na osmoj poziciji sa 19.99m.

Hanžekovićev memorijal: rezultati (3)

ATLETIČARI

1500 m:

1. Robert Biwot (Ken) 3:37.35 minuta

2. Vincent Kibet (Ken) 3:37.51

3. Marcin Lewandowski (Polj) 3:37.69

4. Collins Cheboi (Ken) 3:38.95

5. Paul Chelimo (SAD) 3:39.33

6. Bethwel Birgen (Ken) 3:39,76

7. Andy Bayer (SAD) 3:39.97

8. Samir Dahmani (Fra) 3:40.46

9. Kumari Taki (Ken) 3:40.68

10. Richard Douma (Niz) 3:41.65

11. Ryan Gregson (Aus) 3:42.33

12. Robby Andrews (SAD) 3:42.58

13. Jan Hochstrasser (Švi) 3:42.78

14. Michal Rozmys (Polj) 3:45.93

15. Abdelhamid Zerrifi (Alž) 3:46.52

Elijah Kipchirchir Kiptoo (Ken) – odustao

200 m:

1. Aaron Brown (Kan) 20.15 sekundi

2. Ramil Guliyev (Tur) 20.23

3. Daniel Talbot (VB) 20.39

4. Christophe Lemaitre (Fra) 20.43

5. Solomon Bockarie (Niz) 20.51

6. Isaac Makwala (Boc) 20.90

7. Salem Yacoub (Bhr) 20.95

8. Zvonimir Ivašković (Hrv) 21.50

ATLETIČARKE

Bacanje diska:

1. Sandra Perković (Hrv) 67,86 metara

2. Nadine Mueller (Njem) 62,46

3. Melina Robert-Michon (Fra) 61,42

4. Pauline Pousse (Fra) 60,17

5. Whitney Ashley (SAD) 59,55

6. Dragana Tomašević (Srb) 59,08

7. Veronika Domjan (Slo) 58,19

Skok u vis:

1. Svetlana Radzivil (Uzb) 1,89 metara

2. Julija Levčenko (Ukr) 1,89

3. Irina Geraščenko (Ukr) 1,89

3. Levern Spencer (Lca) 1,89

5. Ana Šimić (Hrv) 1,85

5. Oksana Okuneva (Ukr) 1,85

7. Barbara Szabo (Mađ) 1,80

Marija Vuković (CG) bez plasmana

Skok u dalj:

1. Ivana Španović (Srb) 7,03 metara – rekord mitinga

2. Jazmin Sawyers (VB) 6,68

3. Shara Proctor (VB) 6,55

4. Alina Rotaru (Rum) 6,48

5. Jana Veldakova (Slk) 6,43

6. Erica Jarder (Šve) 6,30

7. Paola Borović (Hrv) 6,19