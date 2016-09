RIJEKA Vedran Ćorluka cijeli će se život sjećati te pariške utakmice s Turskom na Parku prinčeva i otvaranju nastupa »kockastih« na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Bilo je dramatično. I krvavo. Doslovno. Ali nije se dao. Bio je u svakom duelu i na svakoj lopti. U četiri navrata napuštao teren krvava lica i vraćao se zamotan. Šavovi nisu izdržali, ali Vedran jest. Do kraja. Ni u jednom trenutku nije pomišljao zatražiti zamjenu. Hrvatska je slavila 1:0 pogotkom Luke Modrića, ali po prikazanoj igri rezultat je trebao biti izraženiji u korist »kockastih«. Francuski se dojmovi se još nisu do kraja ni slegli, a Hrvatska opet igra s Turskom.

Okolnosti će, međutim, biti malo drukčije.

– Očekujem dosta drukčiju utakmicu, pogotovo uzme li se u obzir ambijent. Bit ćemo maksimalno motivirani, ali, htjeli mi to priznati ili ne, nije isto igrati prvu utakmicu Europskoga prvenstva u kojoj nemaš pravo na pogrešku i prvu utakmicu kvalifikacijskoga ciklusa gdje ima još dosta utakmica za eventualni popravak situacije. Međutim, utakmica će se u prvom redu razlikovati zbog praznih tribina – kaže Ćorluka koji ne misli da će odsustvo nekih zvijezda u turskoj momčadi (Arda Turan, Yilmaz...) Hrvatskoj olakšati posao na maksimirskom travnjaku.

Tvrda utakmica

– Nismo još gledali video s utakmicama Turske, čekali smo da nam se priključi Rakitić. Mislim da je kostur turske momčadi ostao isti, nema nekoliko igrača koji su bili na Europskom prvenstvu u Francuskoj, ali ne vjerujem da će zbog toga Turci biti manje kvalitetni. Utakmice s Turskom su uvijek tvrde i s te strane smatram da neće biti neke prevelike razlike između ove i one utakmice s Turskom u Parizu. Mladi turski igrači bit će sigurno vrlo motivirani, puno motiviraniji od nekih puno poznatijih igrača kojih sada nema u reprezentaciji.

Ritam priprema hrvatske reprezentacije pred dvoboj s Turcima remetili su privatni problemi Ivana Rakitića koji se momčadi priključio tek dva dana pred utakmicu. Ćorluka, međutim, ne misli da je to ostavilo traga na adekvatnu pripremu utakmice.

– To nas nimalo nije poremetilo, najbitnije je da su Ivanova obitelj i on dobro, da je sve u redu i da je njemu glava čista. To što nije bio s nama ne igra nikakvu ulogu, jer Ivan je s nama devet godina, poznajemo se s njim u dušu, znamo koliko nam je potreban i važan za reprezentaciju. Trenirao ili ne trenirao, najvažnije je kako se on sam osjeća. Ako se osjeća dobro, u tom slučaju nema nikakvih problema ni za reprezentaciju, ni za izbornika.

Utakmicom protiv Turske počinje nova era »kockastih« bez legendarnog kapetana Darija Srne. Vedran Ćorluka kao novi dokapetan jedan je od Darijevih nasljednika, uz kapetana Luku Modrića i drugoga dokapetana Ivana Rakitića.

Vrijeme čini svoje

– Osjeti se da nema Darija, kako ne. Pogotovo na ozračju unutar momčadi. Darijo je, koliki god autoritet bio svima nama, bio nositelj dobre atmosfere i sigurno će nam u tom segmentu jako nedostajati. O tome koliko će nam nedostajati na terenu ne trebam ni govoriti, pogotovo uzmemo li u obzir način na koji je odigrao posljednji EURO u Francuskoj. Međutim, godine čine svoje. Iako je mogao nastaviti još malo, odlučio je tako i to treba prihvatiti. Dolaze nove, mlađe snage i nema previše vremena za plakanje i za nekakvu tugu. Nazvali smo ga neki dan za večerom i u šali mu rekli: »Kao da te nikad nije ni bilo!«. Malo smo se našalili, ali svi ćemo mi kad tad pasti u zaborav. To je jednostavno tako, vrijeme čini svoje.

Ćorluka je, unatoč silnom interesu mnogih velikih europskih klubova i raznoraznim provjerenim i neprovjerenim špekulacijama, na kraju produljio ugovor s moskovskim »Lokomotivom«.

– Klupski čelnici su izričito rekli da prodaja ne dolazi u obzir, ponudili su mi novi ugovor s fantastičnim uvjetima, kapetan sam momčadi... Dakle, kod mene nije bilo razloga niti neke pretjerane želje mijenjati nešto što mi odgovara...

Zadnje pitanje bilo je vazno uz vaterpolsku kapicu koja je postala zaštitni Vedranov znak tijekom europske smotre u Francuskoj. Jednom je protiv Turske već bila sretna...

– Na žalost, sve su kapice vaterpolisti uzeli u Rio. Nije ostala nijedna za mene – zaključio je Ćorluka.