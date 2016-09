Prošlo je puno godina otkad smo osvojili prvenstvo. Zato je to prioritet ove sezone. Mi uvijek želimo sve osvojiti. Ligu prvaka, Kup, Superkup i sva natjecanja, no ove godine moramo biti fokusirani na ligu – kaže Modrić

Najbolji igrač madridske momčadi Cristiano Ronaldo vratio se na teren poslije ozljede koljena zbog koje je izbivao još od finala Europskoga prvenstva u Francuskoj. I odmah postigao vodeći pogodak protiv »Osasune« što je Madrižanima otvorilo put prema pobjedi.

Međutim, prvo ime uvjerljiva trijumfa »kraljevske momčadi« (5:2) bio je hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Uostalom, naslovi na otvornim stranicama »Asa« i »Marce sve govore: »La mano di Modric« i »La fiesta de Modric«. Modrićeva ruka! i Modrićeva fešta! Ili možda još više komplimenti legendarnoga kapetana »Reala« Raula koji je debitirao kao komentator na televiziji »BeIN Sports«:

– Modrić je igračina, motor »Reala«. Kad on daje ritam igri, momčad se osjeća jako dobro.

Duje Čop odveo Sporting prema vrhu! Hrvatski reprezentativac upisao je asistenciju i postigao odlučujući pogodak za Sporting Gijon koji je na domaćem travnjaku svladao »Leganes« (2:1) i skočio prema vrhu Primere. Čop je bio precizan za 2:0 u 43. minuti iz jedanaesterca, nakon što je prethodno, poslije njegove asistencije, Cases (17’) doveo Sporting u vodstvo. U nastavku utakmice pobjedu domaćina uspio je ublažiti Rico (58’). Čopu je to bio drugi ovosezonski pogodak nakon što je u prvome kolu bio strijelac protiv »Atheltic Bilbaoa«. Zanimljivo, i tad je rezultat završio 2:1 u korist Sportinga.

Fokus na ligu

A što kaže Luka? Pogled na prvenstvenu ljestvicu ukazuje da je »Real« na prvom mjestu i jedina momčad koja je poslije triju odigranih kola zadržala maksimalan učinak. Tri utakmice, tri pobjede i gol razlika 10:3! Krenulo je odlično, Modrić se nada da će tako i završiti. Naime, otkad je stigao u »Real« prije četiri godine još uvijek sanja o naslovu španjolskoga prvaka.

– Da, to je moj cilj i cilj svih nas. »Real« uvijek želi osvojiti Ligu prvaka, ali prošlo je puno godina otkad smo osvojili prvenstvo. Zato je to prioritet ove sezone. Dat ćemo sve od sebe da osvojimo naslov. Mi uvijek želimo sve osvojiti. Ligu prvaka, Kup, Superkup i sva natjecanja, no ove godine moramo biti fokusirani na ligu – kaže Modrić koji je bez konkurencije bio prvo ime utakmice protiv »Osasune«.

– Odigrali smo dobru utakmicu. Na kraju smo se malo opustili, ali to je normalno. Zbog velike vrućine bilo je teško igrati. Na kraju, zadovoljni smo zbog pobjede te se nadam da ćemo tako nastaviti.

Modrić je upečatljiv nastup okrunio lijepim pogotkom poslije odmjerena udarca s dvadesetak metara. Kao točka na »i« još jedne velike partije za koju je s travnjaka ispraćen ovacijama »Santiago Bernabeua« i kao najbolji dar za 31. rođendan koji je proslavio dan ranije.

Kramarić triput asistent Nogometaši Hoffenheima izvukli su 4:4 na gostovanju kod Mainza u 2. kolu Bundeslige, a trostruki asistent je bio Andrej Kramarić! U 39. minuti Kramarić je upisao prvu asistenciju za Wagnera i smanjenje na 3:1. Mainz je imao 4:1 sve do 71. minute, kada se Kramarić »lažnjakom« oslobodio dvojice braniča i ubacio za strijelca Utha. U 84. minuti Kramarićeva lopta se sretno odbila do Szalaija – 4:4.

Odlična forma

– Trener Zidane inzistira da pucam. Puno vježbam na treninzima. Kada god mogu pucam, nekad lopta uđe u gol a nekad ne. Sada je ušla pa sam sretan zbog toga. Inače, hvala navijačima na velikoj potpori. Želim im poručiti da ću davati sve od sebe na terenu za momčad. Zidane kao trener i mi kao igrači nastavit ćemo rasti zajedno. Ovo je najbolja momčad u kojoj sam igrao. Ovdje sam četiri godine i mislim da je ova ekipa najbolja. Pogledamo li svaku poziciju vidjet ćemo da se za nju natječu dvojica ili trojica igrača. To je jako dobro, no istovremeno zahtjevno. Ne možeš se opustiti. Da bi bio na terenu, uvijek moraš dati maksimum.

Za Modrića sezona nije mogla bolje početi. Njegova forma raste. Uostalom, bio je najbolji u dvjema posljednjima utakmicama, u remiju Hrvatske s Turskom (1:1) na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine i golijadi »Reala« protiv »Osasune« minule subote.

– Ne znam da li su ovo moji najbolji trenuci, no svakako su jedni od najboljih. Dobro sam igrao i 2014. godine, odnosno prije zadnje ozljede. Najvažnije je da sam zdrav. Kazna FIFA-e o zabrani kupovanju i korištenja novih igrača do siječnja 2018.? Ne želim ulaziti u tu temu. S ovom momčadi »Real« može nastaviti igrati puno godina bez dovođenja pojačanja – zaključio je Modrić.

Stipe Perica srušio Milan RIM - Mladi hrvatski reprezentativac Stipe Perica postigao je pogodak u 88. minuti koji je Udinese svladao Milan na San Siru s 1:0 u 3. kolu talijanskog prvenstva. Perica je u igru ušao u 60. minuti kao zamjena za Francuza Thereaua, a u 88. minuti je dobro regairao na ubacivanje Agyemang-Badua s desne strane te uz pomoć Abatea, od kojeg se lopta odbila nakon Peričina voleja, svladao nemoćnog vratara Donnarummu. Andrija Balić je dvoboj odgledao s klupe Udinesea, a ista je sudbina zadesila i Marija Pašalića na klupi za pričuve Milana. Lazio je uhvatio bod na gostovanju kod Chieva. Domaći su poveli u 52. minuti pogotkom Gamberinija, a tri minute poslije izjednačio je Nizozemac De Vrij. Hrvatski reprezentativac Ivan Vargić bio je u statusu pričuvnog vratara rimske momčadi. Utakmica Genoe i Fiorentine nije odigrana u nedjelju. Glavni sudac Banti u 28. minuti je prekinuo dvoboj nevremena praćenog snažnom kišom. Nakon 45-minutnog čekanja odlučeno je da utakmica bude odgođena, a rezultat je u trenutku prekida bio 0:0. Zbog kiše je, nakon prvog poluvremena, prekinut dvoboj Rome i Sampdorije na rimskom Olimpicu, ali je nakon stanke od 90-ak minuta utakmica nastavljena. Sampdoria je nakon prvih 45 minuta vodila 2:1, ali je u nastavku domaća momčad uspjela preokretom doći do pobjede. Luciano Spaletti ubacio je veterana Francesca Tottija koji je u 61. minuti asistirao Edinu Džeki za izjednačujući pogodak, a u sudačkoj nadoknadi je realizirao kazneni udarac za pobjedu domaće momčadi.

Uzgred, »Real« je protiv »Osasune« srušio klupski rekord po broju uzastopnih prvenstvenih pobjeda. Dostignuta je brojka 15. Rekord lige drži Guardiolina »Barcelona« iz 2011. godine, katalonska momčad je tada upisala šesnaest uzastopnih pobjeda u Primeri.

Ova nova »Barca« u subotu je dozvolila »Alavesu« najveću senzaciju. Novak u ligi slavio je usred »Nou Campa« 2:1 i svim onim hrabrim kladioničarima donio velike novce s obzirom da je koeficijent iznosio ogromnih 36 na trijumf »Alavesa«. Luis Enrique platio je danak rotacijama u momčadi, Jordi Alba ostao je na klupi do kraja, a Suarez, Iniesta i Messi ušli prekasno da bi spasili čast.