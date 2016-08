Vida: Lovren je odličan igrač!

Među hrvatskim reprezentativcima, pogotovo braničima, vjerojatno je najzanimljivija tema povratak u reprezentaciju Dejana Lovrena. Domagoj Vida imao je spreman odgovor na pitanje o konkurenciji na stoperskim pozicijama:

– Lovren je odličan igrač, pokazao je to svojim igrama, ali ne bih se vraćao u prošlost i pričao o tome što je bilo. Mislim da je najbolje da to ostavimo iza sebe i gradimo odličnu atmosferu, a na izborniku je da odluči tko će igrati u prvoj jedanaestorici.

Na prvom okupljanju poslije EURO-a Vidi se vratio osmijeh na lice, za razliku od očiju punih suza poslije oproštaja u Lensu...

– Bilo je teško prvih tjedan dana, poslije onoga poraza od Portugala. Slabo sam spavao, ali hvala našim navijačima i svim ljudima koji su me zaustavljali na ulici i čestitali na svemu što smo napravili u Francuskoj. Ostaje žal i gorčina, ali ne smijemo se više vraćati na to. Rusija će brzo doći, moramo napraviti sve da budemo prvi u skupini, iako znamo da neće biti lako. Je li Francuska bila vrhunac generacije? Možda smo u Francuskoj imali najbolju priliku do sada napraviti nešto veliko, ali perspektiva je dobra. Otišao je samo Srna, imamo odličnih igrača, pogotovo mladih koji su upravo ostvarili velike transfere. Ova generacija ima još vremena, nadam se da ćemo imati priliku napšraviti nešto više u Rusiji – zaključio je Vida.