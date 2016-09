RIJEKA - Kompletna uprava krčkoga trećeligaša na čelu s predsjednikom Vladom Kirinčićem (nedavno mu je produžen mandat za još četiri godine) i trenerom Davorom Dželalijom prošle se nedjelje na Rujevici veselila veličanstvenoj pobjedi »Rijeke« nad »Dinamom«. Nogometaši »Krka« danas pred svojim navijačima od 15.30 sati dočekuju drugu momčad »Dinama«, »Lokomotivu«, s potajnom željom da ponove uspjeh riječkoga prvoligaša i uvećaju povijesni uspjeh kluba kojega su već napravili samim plasmanom u šesnaestinu finala Kupa Hrvatske.

Prvi put na Krku će se igrati službena utakmica protiv jednoga prvoligaša u kojoj domaćini sigurno nisu bez šansi. Uostalom, »Boduli« su prvi na trećeligaškoj ljestvici i grabe veliki koracim prema Drugoj HNL (tko zna, možda tamo zaigraju u suradnji s »Rijekom«...) što sve zajedno pokazuje da na Krku ove sezone očito misle ozbiljno.

– Kup nosi svoju draž jer pruža manjim klubovima priliku da se ogledaju protiv prvoligaša. Nismo baš imali sreće sa ždrijebom jer nismo dobili najjatraktivnije ime, a s druge strane riječ je o ekipi koja se diže u formi i koja je bila na pragu plasmana u skupinu Europske lige. Imaju puno mladih igrača željnih dokazivanja. Neće nam biti lako, ali uzdamo se u to da su u kupu uvijek moguća iznenađenja. Naravno da je »Lokomotiva« veliki favorit, no mi želimo odraditi tu utakmicu na pravi način. Jedina moja želja je da se dečki ne preplaše i da pokažu ono što mogu – govori Davor Dželalija, trener »Krka«, koji prirodno ulogu favorita prepušta gostima iz Maksimira, no i njegova momčad sasvim sigurno ima argumenata na temelju kojih može graditi svoje ambicije. Što se momčadi tiče svi igrači su na dispoziciji osim brzonogog Zeca koji ima problema s koljenom.

Ivković: Najopasnija i najteža utakmica sezone Uzmu li se u obzir samo posljednja tri poluvremena MAXtv Prve lige, »Lokomotiva« je svojim suparnicima zabila sedam golova, a nije primila niti jedan. Na gostovanju kod »Slaven Belupa« drugi dio je donio preokret od 0:2 do pobjede 3:2, a domaći ogled s »Cibalijom« zaključen je razbijanjem suparnika 4:0. No, prije toga su knjiženi slabi rezultati, i stoga nikoga ne treba čuditi da trener »Lokomotive« Tomislav Ivković drži upaljen alarm uoči današnje Kup utakmice s »Krkom«. – Ušli smo u dobru seriju i ni slučajno si ne smijemo dozvoliti prekid kontinuiteta. Mnogi će se nasmijati, ali za mene je to najteža i najopasnija utakmica u ovoj sezoni – tumači trener prvoligaša s Kajzerice. Prema njegovim riječima, u pripremi gostovanja kod »Krka« ništa nije prepušteno slučaju. – Od petka i pobjede nad »Cibalijom« u svlačionici govorim samo o Kupu. Tri dana tema je isključivo »Krk« i ništa drugo. Istina, radi se o momčadi koja je trećeligaš, ali činjenica je da imaju određenu kvalitetu. Na kraju krajeva, njihovi rezultati to potvrđuju. Nabavili smo snimke njihovih utakmica i analiziramo ih do najsitnijeg detalja – zaključuje Ivković. (D. P.)

Ulaznice će se prodavati po cijeni od 30 kuna, interes za ovu utakmicu je značajan, zapravo teško se sjetiti da li je ikada ijedna nogometna utakmica na otoku izazivala toliki interes. Najavljen je dolazak svih krčkih načelnika općina, glavnog sponzora kluba Josipa Purića (GP Krk). Sve to znači da će na stadionu »Josip Pepi Uravić« vladati ozračje u skladu sa značajom utakmice.

– Možda je ovo i prvi put da se na otoku toliko priča o jednoj utakmici. Naravno da vlada veliko uzbuđenje među igračima, ali i oko momčadi i kluba. Nadam se da će tribine biti pune, a to je rijetkost na Krku. Vjerujem da će gledatelji uživati, a mi ako se i oprostimo od kupa neka to bude na dostojanstven način. Mi ćemo u svakom slučaju dati sve od sebe – poručio je Dželalija.