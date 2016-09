Vjerujem da i moji suigrači tako razmišljaju. Ovo je dobra prilika da pobjegnemo na četiri boda. No, sve te priče treba potvrditi za vrijeme utakmice – kaže Andrijašević

Franka Andrijaševića sasvim sigurno nosit će posebni motiv u sutrašnjem derbiju s »Dinamom«. Splitski veznjak stigao je na Rujevicu ovoga ljeta iz Maksimira gdje nije dobio pravu priliku pokazati što zna u modrom dresu.

– Sigurno da me to motivira, a pogotovo kada se uzme u obzir situacija neposredno uoči mojega dolaska u »Rijeku«, koja mi se sigurno nije svidjela – govori Andrijašević. – Međutim, naučio sam da se trebam podrediti ekipI, nije ovo utakmica Andrijaševića i »Dinama« već »Rijeke« i »Dinama«.

»Dinamo« nikada niste pobijedili s »Lokomotivom« i »Hajdukom«?

– Nadam se da će mi »Rijeka« biti treća sreća! Iskreno, nisam razmišljao o tome. Atmosfera u momčadi je dobra, imamo osjećaj da dišemo kao jedan i nadamo se najboljem.

Odigrali ste svojevremeno odličnu partiju u dresu »Lokomotive« protiv »Dinama« dok vas ondašnji trener Ćuk nije U nerazjašnjenim okolnostima izvukao iz igre, a »Dinamo« u završnici krenuo prema pobjedi?

– Dobro smo igrali, dominirali, bili bliže drugom golu, a na kraju je došlo do izmjene. Poslije smo izgubili. Trener je tako odlučio, ne mogu ulaziti u te sfere.

Dodatni motiv

Bili ste dovoljno dugo u Maksimiru da dobro znate da su dva uzastopna poraza rijetkost za igrače »Dinama«. Koliko će to utjecati na njihovu izvedbu na Rujevici?

Čudna utakmica U Vinkovcima lopta nije htjela u mrežu?

– Htjela je lopta u gol, ali nije bio priznat... Čudna utakmica. Mislim da nitko od nas nije odigrao utakmicu s toliko prilika. Na kraju nismo uspjeli pobijediti. Kažu da ono što te ne ubije te ojača. Nadam se da će nas krenuti protiv »Dinama« – kaže Franko.

– Sigurno da će se oni pokušati primiriti pred derbi i pokušati tražiti načina da se izvuku na Rujevici. Dat će sve od sebe. No, mi bi se više trebali koncentrirati na nas nego na njih. Ako budemo pravi vjerujem da ćemo doći do željenog rezultata.

Vaš bivši suigrač Domagoj Antolić svojevremeno je izjavio da »Rijeka« ne zna igrati protiv »Dinama«?

– Vidjet ćemo kako ćemo ovoga puta reagirati. To nam može samo biti dodatni motiv. Karakterni smo i kvalitetni, te u stanju pokazati kvalitetnu utakmicu u nedjelju.

Izjavili ste nedavno da »Rijeka« ne zaostaje za »Dinamom«, da je čak bolja u nekim segmentima?

– Istina! Imamo jako kvalitetne igrače i za mene nema razlike, ali to treba pokazati na terenu. Sve te priče izvan terena treba potvrditi za vrijeme utakmice. Nadam se da ćemo u nedjelju dati sve od sebe i biti pravi.

»Dinamova« obrana ne djeluje nasigurnije?

– Imaju neke slabije, ali i neke bolje strane. Vjerojatno i oni kada gledaju na nas to isto vide. Trebamo naše mane svesti na minimum, a potencirati njihove, te ih nastojati iskoristiti.

Stvara li borba za prvo mjesto pritisak kod igrača?

– Meni to odgovara. Draže mi je jer je andrenalin veći. S pobjedom možeš otići na četiri boda prednosti. Ne smije nam to stvarati pritisak. Moramo ući u utakmicu hladne glave i s vjerom u vlastite sposobnosti.

Klizav teren

Ne igrate tako uvjerljivo pred svojim navijačima kao u gostima. Puno više prilika stvorili ste u remijima u Zaprešiću ili Vinkovcima nego u domaćim pobjedama nad »Lokomotivom« i »Slaven Belupom«?

– Naš glavni teren je naizgled dobar, ali spoj je prave i umjetne trave, te kada se polije dolazi do klizanja. S druge strane nije pogodan za željezne krampone. Možda treba malo više provoditi vremena na njemu da bi se navikli. Treniramo na terenima koji su sličiniji onima na gostovanjima. Znam da iz kuta gledatelja sve to izgleda idealno, no kada se teren polije teško je kontrolirati loptu i svoje kretanje jer se ponekad nekontrolirano otkližeš. Treba biti jako koncentriran i na te stvari.

Mislite da će »Dinamo« s obzirom na dva uzastopna poraza doći s jasnom željom da dobije utakmicu ili će se zadovoljiti s bodom?

– Poznavajući »Dinamo« oni će tražiti sva tri boda. Oni u svakoj utakmici igraju na isti način. Pokušat će se nametnuti, pritisnuti nas, a mi moramo znati reagirati. Ako se i povuku moramo znati reagirati. Mislim da će odmah krenuti po pobjedu, a mi moramo znati odgovoriti na to. Teško će zadovoljiti bodom, jer s time ostajemo ispred njih. Tu je u »Osijek« koji će vjerojatno dobiti »Splita«. Tražit će sva tri boda kako bi sjeli na prvo mjesto.

Da li ćete se vi zadovoljiti s bodom?

– Iskreno, neću se zadovoljiti bodom! Vjerujem da i moji suigrači tako razmišljaju. Ovo je dobra prilika da pobjegnemo na četiri boda. I u tom slučaju sve je otvoreno, jer je prvenstvo tek počelo, ali pobjeda bi nam bila veliki vjetar u leđa.

Od koga vam prijeti najveća opasnost?

– Soudani i Fernandez su u dobroj formi, ali tu je i Čorić koji je u stanu svojim potezom riješiti utakmicu. Međutim, ako mi budemo pravi i ako se uspijemo nametnuti onda nema straha – rekao je Andrijašević.