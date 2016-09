Manje od tri mjeseca nakon dvoboja na startu EURO-a u Francuskoj, gdje su "kockasti" slavili golom Luke Modrića u 41. minuti, ždrijeb je ponovno Hrvatsku odveo na Tursku.

Ovog puta, dva se suparnika sastaju na početku kvalifikacijskog ciklusa za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Večerašnja utakmica je, međutim, iz više razloga različita od one na Parku prinčeva - od toga da će se na Maksimiru večeras igrati bez publike, do toga da je Čačičeva reprezentacija ostala bez umirovljenog kapetana Darija Srne. Turska reprezentacija s druge je strane još bitno promijenjenija od one koja je nastupila u Parizu.

HRVATSKA: Kalinić, Vrsaljko, Ćorluka, Vida, Strinić, Badelj, Modrić, Pjaca, Rakitić, Perišić, Mandžukić.

TURSKA: Babacan, Özbayrakli, Aziz, Soyuncu, Koybasi, Tufan, Topal, Mor, Calhanoglu, Sen, Tosun.

TIJEK SUSRETA:

2' - Mor je već u drugoj minuti imao veliku priliku. Prošao je po desnoj strani, izigrao cijelu obranu Hrvatske i izborio se za šut na 16 metara, no srećom po Kalinića - malo pored vratnice.

1' - Počeo je susret. Mor nije uspio sačuvati prvu loptu za Tursku.

0' - Objavljeni su sastavi. U sastavu Hrvatske ipak će nastupiti Ivan Rakitić, a mjesto u prvih 11 ima i Pjaca. Na golu je, prema ranijim najavama, zbog ozljede Subašića, Lovre Kalinić.