Badelj: Bit ću razočaran ako ne pobijedimo

Milan Badelj jedan je od onih igrača koji zauzima bitno mjesto u hravtskoj momčadi pred dvoboj s Turskom. Od Turske do Turske. od Pariza do Zagreba. Što se promijenilo u međuvremenu?

– S Turskom smo počinjali na EURO-u, s Turskom počinjemo i novi kvalifikacijski cuklus. Nema neke prevelike razlike u pripremema tih dviju utakmica. Nova Turska? To je točno, ali ne želim podcjenjivati tursku reprezentaciju na način da kažem da ova sad nije ni sjena one na EURO-u. Njihov izbornik je odlučio da su na popisu trenutačno najbolji igrači koje Turska ima. To što nema Arde i nekih koji su prije bili značajni u njihovoj momčadi, ne znači uopće da će nam biti lakše. Možda će nam zbog toga baš biti teže. Utakmica će u svakom slučaju biti specifična zbog faktora na koji mi ne možemo utjecati, ali sama utakmica u nogometnom smislu će najviše ovisiti o nama. Uz sav respekt prema Turcima, bio bih razočaran kad ne bismo pobijedili. Rakitić? Vjerujem da će sve biti u redu, a ako ne bude igrao, vjerujem da ima igrača koji mogu nadoknaditi taj hendikep – rekao je Badelj.