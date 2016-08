Hvala Segesti na impresivnoj proslavi 110. obljetnice postojanja i organizaciji utakmice te hvala publici koja je došla u velikom broju,« kazao je hrvatski izbornik Ante Čačić nakon pobjede hrvatske reprezentacije 8-1 protiv Segeste.

»Vatreni« su u Sisku uveličali proslavu rođendana najstarijeg hrvatskog kluba i tako nastavili pripreme za kvalifikacijski ogled s Turskom u ponedjeljak na Maksimiru.

»U pripremama smo za Tursku i isprobali smo sve raspoložive snage, imali smo dobrih akcija i bili smo efikasni. Bili smo ozbiljni protiv motiviranog domaćina te moram biti zadovoljan i jer se nitko nije ozlijedio,« dodao je izbornik.

Golove za hrvatsku vrstu zabili su Mario Mandžukić (7,33), Andrej Kramarić (32), Ivan Perišić (40, 45), Nikola Kalinić (54, 65) i Duje Čop (58), dok je ovacije tribina zaradio Luka Kožić koji je u 88. minuti postigao pogodak za domaćine.

»Uvijek je važno da su napadači dobri u realizaciji, oni su kruna momčadi, a danas su pogađali i Mandžukić i Perišić i Kramarić i Čop i Kalinić«, istaknuo je Čačić.

Trener reprezentacije Ante Miše pratit će prijateljski susret Turske i Rusije, no Čačić naglašava kako 'Vatreni' moraju diktirati razvoj događaja.

»Potrebno je imati informacije o protivniku, ali Hrvatska mora prvenstveno voditi računa o sebi i učiniti sve što je potrebno da bude na potrebnoj razini za izazov poput kvalifikacija za SP. Ovo je izuzetno teška skupina, možda i najteža s obzirom na četiri sudionika EP-a te ambicioznu reprezentaciju Kosova, no imamo kvalitetne igrače i vjerujem da na kraju možemo do željenog prvog mjesta«, zaključio je.