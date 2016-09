Bilo je to od 7. do 13. svibnja 2014. godine, kada su se pobjedom nad modrim ansamblom osladile Istra 1961 (2:1) u prvenstvu i Rijeka (1:0, 2:0) u finalu Kupa

Prvo kolo nove sezone Lige prvaka »Dinamu« je donijelo uvjerljiv poraz na gostovanju kod »Lyona« (0:3) i dosta glavobolja uoči nedjeljnog derbija s »Rijekom«. »Modri« su, naime, uknjižili poraze u zadnje dvije utakmica, a to, pak, znači da bi eventualno posrtanje na Rujevici vrlo lako moglo označiti kraj trenerskog opus Zlatka Kranjčara na klupi hrvatskog prvaka. Doduše, u ovoj situaciji teško je u pomoć pozvati primjere iz prakse, budući da je tijekom vladavine Zdravka Mamića u Maksimirskoj 128 »Dinamo« samo jednom doživio tri uzastopna poraza, a šef struke nije dobio otkaz. Bilo je to od 7. do 13. svibnja 2014. godine, kada su se pobjedom nad modrim ansamblom osladile »Istra 1961« (2:1) u prvenstvu i »Rijeka« (1:0, 2:0) u finalu Kupa. Trener »Dinama« bio je Zoran Mamić.

Pakleni ritam

U zadnjih petnaest godina niti jedan drugi stručnjak nije doživio tri uzastopna poraza na klupi kluba iz Maksimirske 128. No, većina ih je dobila otkaz. Uostalom, nije tajna da je lista trenera koji su pokušavali surađivati sa Zdravkom Mamićem prilično dugačka. A mogla bi biti i duža za ime Zlatka Kranjčara, izgubi li »Dinamo« u nedjelju na Rujevici.

– I ranije smo znali da će rujan prolaziti u paklenom ritmu. Čeka nas niz teških utakmica, nakon »Rijeke« igramo Kup s »Velim Vrhom«, a zatim nam dolaze »Juventus«, »Lokomotiva« i »Hajduk«. No, vjerujem da ćemo se do nedjelje oporaviti od poraza u Lyonu – kaže Cico.

Utakmica s »Lyonom« još jednom je pokazala sve manjkavosti »Dinama« i aktivirala učestalo spominjane alibije. Za početak, tu je vječno prisutna teza o skupljanju dragocjenog europskog iskustva. U zadnjih deset sezona klub iz Maksimirske 128 uredno je igrao u UEFA-inim natjecanjima do kraja jesenskog dijela sezone. To, pak, znači je u tom razdoblju odigrano barem sto europskih utakmica.

Gol-razlika

Prema tome, nekakvo iskustvo je već trebalo biti skupljeno, bez obzira na česte promjene u izgledu momčadi. Povrh toga, »Dinamo« baš i nije tako neiskusan i golobrad. Udarnu jedanaestorku u Lyonu su činili mladi igrači, ali i petorica rutinera: Gordon Schildenfeld (31), Paulo Machado (30), El Arabi Hilal Soudani (29), Junior Fernandes (28) i Josip Pivarić (27). Uz to, mnogi od njih uredno igraju i za svoje reprezentacije. Za pretpostaviti je da se i tamo da skupiti nekakvo iskustvo.

Nije tajna da modri ansambl rutinski igra samo neke utakmice u MAXtv Prvoj ligi, odnosno u natjecanju u kojem je za koplje ispred konkurencije. Čim na red dođu ogledi sa snažnijim suparnicima u Europi, goropadni lavovi s hrvatskih travnjaka pretvaraju se u krotke mačiće. To, uostalom, potvrđuje i statistika koja kaže da je »Dinamo« zadnjih deset gostovanja u Ligi prvaka okončao s isto toliko poraza, uz gol-razliku 3:34.

– Igrali smo onoliko koliko vrijedimo, jeftino smo darovali dva gola »Lyonu«, a nismo znali realizirati svoje prilike. Ova utakmica mora promijeniti nešto u našoj motivaciji – zaključuje Kranjčar.