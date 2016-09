Onim malo starijim navijačima i danas je u uhu navijačka pjesmica skladana u čast Edi Flegi (41), iako je napadač ponikao u omladinskom pogonu »Rijeke« najmanje kao igrač dao svojem klubu. Konkretnije, Flego je sakupio tek 16 nastupa i postigao pet golova za prvu momčad »bijelih«, a osim u »Rijeci« prvoligaški nogomet igrao je i »Pomorcu«. Bivši pomoćnik Ranka Bukete (Pomorac) i Marinka Koljanina (Al Nassr, Oman), prošle sezone vodio je prvu momčad »Orijenta 1919« prije nego što je dočekao novi poziv s Rujevice da naslijedi Predraga Stilinovića na mjestu voditelja omladinskog pogona. Uporedo s tom funkcijom Flego obnaša i onu trenera kadeta, vodeće ekipe na prvenstvenoj ljestvici.

Od Radina sam nekada uzimao autograme... Zanimljivo je da je Flego formacijski nadređen ljudima koji su nekada njega trenirali ili im je bio pomoćnik. Poput Bukete, Jantoljaka, Radina...

– Među prvim autogramima koje sam kao klinac sakupio bio je onaj Radinov. To sam mu rekao na prvom sastanku i ponosan sam na to. Sigurno da uvijek postoji određeni respekt prema tim ljudima. Nema problema u funkcioniranju jer igramo otvorenih karata, a iznad svega je zajednički cilj i posao – kaže Flego.

– Slažem se da je funkcija šefa škole drugačija od onoga na što sam do sada nailazio, ali sve je to nogomet. Uvijek možemo to gledati na način da ti za nešto nedostaje iskustva. Međutim, netko ima više energije, a manje iskustva. Drugi ima više iskustva, no možda manjak energije. Svatko ima svoje mane i vrline, međutim sve je to nogomet – započeo je Flego.

Timski rad

Okupili ste oko sebe tim ljudi, uglavnom riječkih kadrova?

– Nastavljam tamo gdje je stao moj prethodnik. Iza svega stoji ekipa ljudi, a ja sam samo dio tog tima. Renato Pilipović, koji vodi juniore, pomoćnik je voditelja, a tu je i koordinator Ranko Buketa...

Na čemu će biti naglasak u vašem radu?

– Ne treba izmišljati toplu vodu. Sve ono što je bilo dobro treba ostaviti. Napravilo se dobrih stvari posljednjih godina. Išlo se na puno više turnira nego inače, napravljena je dobra selekcija igrača... Nastojat ćemo unaprijediti školu u svim segmentima. Počevši od zdrastvenog statusa igrača, preko kodeksa ponašanja, pa do školovanja, odgojnog segmenta. Krenuli smo i s dodacima u prehrani. Individualizirat ćemo rad što više možemo. Naši kadeti su dio klupskog pilot projekta pokušaja implementiranja GPS sustava u rad igrača. Unaprijedit ćemo informatički sustav koji bi trebao donijeti bolju komunikaciju u cijeloj školi, ali i oko škole, prema roditeljima. Ipak je svima nama cilj isti, a to je da ta djeca ispune svoje snove i zaigraju u prvoj momčadi »Rijeke«.

Različiti putevi

Ovoga ljeta smanjili ste broj ekipa i djece u školi?

– Ideja je bila da u klubu ostane koncentracija kvalitete i da se onda toj odabranoj skupini igrača možemo više posvetiti. Ako mi u jednoj generaciji imamo 40 dobrih igrača, onda smo osiromašili druge klubove. Kada dvadesetak igrača rasporedimo u nekoliko klubova, ojačali smo konkurenciju, što je dobro za »Rijeku«. Povijest je pokazala da jakoj »Rijeci« trebaju jaki klubovi poput »Orijenta«. Sjetite se samo koliko je igrača »Rijeke« prošlo kroz Krimeju. Različiti su putevi prema prvoj momčadi »Rijeke«, a ne vode svi direktno iz juniora.

Moramo biti strpljivi Novi voditelj škole nogometa naglasio je kvalitetnu suradnju sa stožerom prve momčadi.

– Imamo dobru suradnju s prvom ekipom. Naši juniori često s njima odigravaju prijateljske utakmice, a sada je četiri-pet igrača priključeno pripremama. Svi bismo mi željeli da neke stvari idu preko noći, ali treba ići postepeno prema naprijed. Bitno je da svi imamo iste želje. Moramo biti strpljivi i uvjeren sam da će to vrlo brzo donijeti rezultata – rekao je Flego.

Nametnula se u posljednje vrijeme teza da u riječkom nogometnom bazenu nedostaje talenta?

– Slažem se s time da stalno treba raditi sekundarnu selekciju, međutim, na ovom području ima djece koja vole, žele i mogu igrati za »Rijeku«. Uvijek tvrdim da onaj tko voli klub od malih nogu može dati puno više za taj klub nego netko drugi.

Da li je činjenica da trenutno u prvoj momčadi »Rijeke« nema niti jednog rođenog Riječana obveza ili izazov za vas kao novog voditelja škole?

– I jedno i drugo! Međutim, treba trezveno razmotriti pitanje zbog čega nema Riječana u prvoj ekipi. Odgovor je: zato jer je »Rijeka« naglo podigla razinu svoje kvalitete i danas su u prvoj momčadi uglavnom bivši ili aktualni reprezentativci svojih zemalja. Vjerujem da polako dolazi vrijeme kada će ponovo u prvoj momčadi »Rijeke« igrati Riječani.

Druga vremena

Stariji navijači će nakon ove konstatacije uzvratiti pitanjem: kako je nekada »Rijekina« momčad s dobrim dijelom igrača poniklih u vlastitoj školi pobjeđivala »Real Madrid«?

– Tada su vladale drugačije tržišne okolnosti. Igrači nisu toliko često mijenjali sredinu, nisu mogli u inozemstvo prije 28 godine... Treba okolnosti staviti u vremenski kontekst kojem pripadaju.

Mnogi su uvjereni da je sada pred vratima prve ekipe nekoliko izrazito darovitih generacija nogometaša koji samo trebaju priliku?

– Na Balkanu postoji jedna uhodana teorija da kada kažemo talent mislimo na nešto što je bogomdano i što se može oplemeniti bez rada. Radije pričam o potencijalu. Imamo u školi puno potencijala. Naša je odgovornost da im ponudimo sve kako bi se razvili u moderne nogometaše i da im osim osjećaja pripadnosti klubu razvijemo pobjednički mentalitet. Bitno je da oni budu najbolji na onoj razini na kojoj se natječu.

Uvjeti za rad u školi nikada nisu bili bolji?

– Imamo uvjete kao bolji srednjeuropski klubovi, a ti uvjeti će se još poboljšavati. Na nama je da svojim radom opravdamo to što je predsjednik Mišković uložio i da svi imamo isti cilj, a to je da u svakom svojem nastupu opravdamo povjerenje koje smo dobili noseći opremu s grbom »Rijeke«.

Ima li u školi trenerskog potencijala za nešto više?

– Sigurno da ima! Pratimo sve trenere u regiji i u »Rijeci« će biti svatko tko to zaslužuje. Vodimo se krilaticom da najbolji budu s najboljima protiv najboljih.

Pred sebe ste postavili i rezultatske ciljeve?

– Kadeti su krenuli s tri pobjede... Želimo njegovati pobjednički mentalitet. Uostalom, kako će jedan igrač, koji za cijelo vrijeme razvoja gubi od kolega iz Splita ili Zagreba, pobjeđivati tog istog igrača kada dođe u seniore? Rezultat je dakle vrlo bitan – tvrdi novi »Rijekin« šef škole.